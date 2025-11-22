Murcia enciende la Navidad con 'La Parranda' en la voz de un tenor: "Nada que envidiar al Vaticano"

‘En la huerta del Segura, cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura toda la vega murciana’. Así comienza el Canto a Murcia, una de las obras de La Parranda dedicada a una ciudad que desde este sábado resplandece más hermosa, con el encendido de las luces de Navidad en la capital y sus pedanías.

Un espectáculo audiovisual que tuvo como epicentro la plaza Belluga con la voz del tenor argentino Martín Savi, que ya actuó en escenarios como el Vaticano ante el papa Francisco, y la Orquesta Sinfónica de la UCAM, dirigida por Ángel Luis Carrillo. Juntos interpretaron este ‘himno’, además de canciones clásicas de estas fiestas como Noche de paz, Feliz Navidad, All I Want for Christmas, El mundo, Delilah, O sole mio y Me va, me va. La puesta en escena de los artistas fue rematada con efectos de nieve, humo y fuegos artificiales.

Entre canción y canción Martín Savi animaba al público murciano y les transmitía sus mejores deseos para estás fiestas. Tras el All I Want For Christmas subió José Ballesta a hablar con el tenor sobre Murcia. Savi dijo que "no tenía nada que envidiar Murcia al Vaticano" y que los murcianos eran muy graciosos. Sin embargo, Savi afirmó que "lo que más me gusta son las marineras, los caballitos (desató las risas de los presentes), la gastronomía".

Tras esto, Ballesta ánimo a los niños a coger de la mano los niños a sus padres y familiares para iniciar la cuenta atrás desde 10. Tras acabar, del escenario brotó la luz y los asistentes se debatían entre contemplar las notas musicales de Savi o mirar a todos lados para observar la iluminación y los fuegos artificiales que salían desde detrás del edificio Moneo.

En sus siguientes actuaciones, Savi consiguió hacer bailar a las parejas jóvenes y mayores con un clásico de Tom Jones, Delilah.

Savi indicó que, al ser contratenor, podría cantar como un hombre y como una mujer, lo que despertó la sorpresa en el público y posteriormente demostró en la interpretación de La Traviatta.

Y nevó en Belluga

Como gran final Savi eligió el Canto a Murcia, que acompañado de una lluvia de copos de nieve ensordeció la plaza de Belluga entre aplausos del público.

La plaza de Belluga, abarrotada desde el inicio del evento, pudo contemplar como de los dos ángeles con trompeta que custodiaban este espacio, junto a cuatro grandes campanas, brotaba la luz. Esta experiencia navideña también llegará a las pedanías y barrios como en El Carmen en el que se erigirá un cono programable de 20 metros, capaz de generar secuencias dinámicas de color y movimiento, mientras que plazas y rincones como Santa Isabel, Europa, Santa Eulalia o el entorno del Teatro Romea incorporarán estrellas 3D de cuatro metros.

La siguiente cita de los murcianos con la Navidad es el viernes 28 de noviembre con el encendido del gran árbol de la plaza Circular, que contará con la presencia del actor norteamericano Richard Gere. El célebre artista visitará la Región la próxima semana, acompañado de su familia, para asistir a un acto de la fundación Hogar Sí - a la que pertenece desde 2015- en colaboración con la Comunidad Autónoma.