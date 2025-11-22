Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad

Directo | Sigue el encendido de luces de Navidad desde Belluga en Murcia

El encendido viene acompañado de un espectáculo musical a cargo del tenor argentino Martín Savi, así como de un castillo de fuegos artificiales

Encendido de luces de Murcia en directo.

Encendido de luces de Murcia en directo. / L. O.

Juanjo Raja

Juanjo Raja

Murcia está preparada para recibir la Navidad 2025 con el encendido general y simultáneo de toda la iluminación navideña de la ciudad. El epicentro desde el que comienza todo es la Plaza del Cardenal Belluga.

El encendido viene acompañado de un espectáculo musical a cargo del tenor argentino Martín Savi, quien ha actuado en escenarios como el Vaticano, ante el Papa Francisco, así como de un castillo de fuegos artificiales.

La Plaza de Belluga, junto a la Catedral, acoge un escenario de diez por ocho metros, efectos de nieve y humo y, a los ángeles luminosos que escoltan la fachada del palacio episcopal. Desde aquí podrás seguir en directo todas las sopresas que aguarda uno de los eventos más esperados del año en la capital del Segura:

TEMAS

  1. Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
  2. Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
  3. La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
  4. Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
  5. El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
  6. No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
  7. Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
  8. Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón

Murcia enciende la Navidad con 'La Parranda' en la voz de un tenor: "Nada que envidiar al Vaticano"

Murcia enciende la Navidad con 'La Parranda' en la voz de un tenor: "Nada que envidiar al Vaticano"

El Ayuntamiento de Murcia asegura que Richard Gere no cobrará nada por participar en el encendido del Gran Árbol

El Ayuntamiento de Murcia asegura que Richard Gere no cobrará nada por participar en el encendido del Gran Árbol

Directo | Sigue el encendido de luces de Navidad desde Belluga en Murcia

Directo | Sigue el encendido de luces de Navidad desde Belluga en Murcia

Apuñalan a un joven en el parking de un restaurante del polígono de Alcantarilla

Apuñalan a un joven en el parking de un restaurante del polígono de Alcantarilla

Todo es posible en Navidad, el concurso escolar que ha cumplido el sueño de un niño: que nieve en Murcia

Todo es posible en Navidad, el concurso escolar que ha cumplido el sueño de un niño: que nieve en Murcia

El Parque Fofó de Murcia, un plan 'family friendly' de día y un festival de música electrónica de noche

El Parque Fofó de Murcia, un plan 'family friendly' de día y un festival de música electrónica de noche

Alfonso Guerra protagoniza este lunes en Murcia el primer encuentro del ciclo 'Pensar la democracia'

Alfonso Guerra protagoniza este lunes en Murcia el primer encuentro del ciclo 'Pensar la democracia'

Vecinos de Beniaján llevan décadas haciendo sus necesidades en pozos negros

Vecinos de Beniaján llevan décadas haciendo sus necesidades en pozos negros
Tracking Pixel Contents