Directo | Sigue el encendido de luces de Navidad desde Belluga en Murcia

Murcia está preparada para recibir la Navidad 2025 con el encendido general y simultáneo de toda la iluminación navideña de la ciudad. El epicentro desde el que comienza todo es la Plaza del Cardenal Belluga.

El encendido viene acompañado de un espectáculo musical a cargo del tenor argentino Martín Savi, quien ha actuado en escenarios como el Vaticano, ante el Papa Francisco, así como de un castillo de fuegos artificiales.

La Plaza de Belluga, junto a la Catedral, acoge un escenario de diez por ocho metros, efectos de nieve y humo y, a los ángeles luminosos que escoltan la fachada del palacio episcopal. Desde aquí podrás seguir en directo todas las sopresas que aguarda uno de los eventos más esperados del año en la capital del Segura: