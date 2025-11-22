El Ayuntamiento de Murcia asegura que Richard Gere no cobrará nada por participar en el encendido del Gran Árbol

El actor Richard Gere será el plato fuerte del encendido del Gran Árbol en la Circular de Murcia, como publicó en primicia este periódico. El intérprete de 'Hachiko', que acudirá al evento junto a su esposa, Alejandra Gere, no cobrará por esto, según aseguran desde el Ayuntamiento de Murcia, institución que este sábado enviaba lo que denominaba "nota aclaratoria ante los rumores difundidos en las últimas horas".

En la citada nota, colgada en la web municipal, el Consistorio explica que "la finalidad del desplazamiento del matrimonio formado por Alejandra y Richard Gere a Murcia es apoyar al trabajo que realiza la Fundación Aladina en la Región de Murcia y a los niños y niñas con cáncer".

"Este apoyo se traduce en la colocación de la primera piedra del que será el mayor gimnasio destinado a menores enfermos de cáncer en nuestro país, un proyecto impulsado por la Fundación Aladina, y cuya construcción comenzará próximamente en el Virgen de la Arrixaca, que se presentará el próximo viernes", destacan desde la Glorieta.

"El Ayuntamiento de Murcia había decidido que los protagonistas del encendido del Gran Árbol de la Navidad serían los niños y niñas enfermos de cáncer a los que atiende la Fundación Aladina", manifiestan desde el equipo de Gobierno de Ballesta. Entonces "el matrimonio Gere ha decidido, en el marco de su visita a Murcia, acompañar a estos menores de manera excepcional y desinteresada".

Por este motivo, "el Ayuntamiento agradece sinceramente la sensibilidad y cercanía mostrada por los Gere hacia estos niños y sus familias".