Alfonso Guerra protagoniza este lunes en Murcia el primer encuentro del ciclo 'Pensar la democracia'

El ciclo 'Pensar la democracia. Pasado, presente y futuro de la democracia del 78', organizado por la Fundación Cajamurcia y coordinado por Germán M. Teruel Lozano, profesor titular en Derecho Constitucional de la UMU y director adjunto de Investigación de la Fundación 'Hay Derecho', va a convocar en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia a prestigiosos políticos, catedráticos y profesores universitarios para analizar el contexto actual de la democracia de España y reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrenta.

Las citas serán el 24 de noviembre y el 2 y 10 de diciembre, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. El ciclo comienza este lunes, 24 de noviembre, en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia con la intervención del político y ensayista Alfonso Guerra González y su conferencia 'Cómo se construyó la Democracia'.

Licenciado en Filosofía y Letras e Ingeniero técnico industrial por la Universidad de Sevilla, donde ejerció como profesor hasta 1975. Fue una figura central durante la Transición española, destacando su papel en la elaboración de la Constitución de 1978.

Desarrolló su carrera política en el Partido Socialista Obrero Español y ostentó el cargo de vicesecretario general del PSOE desde 1979 hasta 1997 y fue vicepresidente del Gobierno de España entre 1982 y 1991, bajo la presidencia de Felipe González. Como diputado por Sevilla, mantuvo su escaño de forma ininterrumpida desde 1977 hasta su retirada de la política activa en 2015.

Además de su labor política, ha presidido la Fundación Pablo Iglesias y ha impulsado diversas iniciativas culturales, entre las cuales fue fundador de la librería Antonio Machado de Sevilla. Es doctor honoris causa por varias universidades y entre sus obras más recientes se encuentran ensayos como La España en la que creo (2019) y La rosa y las espinas (2023).

La segunda jornada, que lleva por título 'Democracia con auctoritas', tendrá lugar en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, el 2 de diciembre, y será ofrecida por José María Lassalle Ruiz, reconocido consultor, escritor y profesor universitario. Actualmente imparte docencia como profesor de Filosofía del Derecho en ICADE y es director del Foro de Humanismo Tecnológico en ESADE.

Inició su actividad profesional como investigador y profesor en las universidades de Cantabria, donde se doctoró, y Carlos III de Madrid. Fue coordinador científico y luego director de la Fundación Carolina. En el ámbito político, fue diputado del Partido Popular por Cantabria y ostentó los cargos de secretario de Estado de Cultura (2011-2016) y secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (2016-2018).

Como ensayista, es autor de numerosas obras que analizan la intersección entre tecnología, política y humanidades. Sus publicaciones más recientes incluyen 'Ciberleviatán' (2019), 'El liberalismo herido' (2021) y 'Civilización artificial' (2024), en las que reflexiona sobre los desafíos de la revolución digital para la democracia liberal. Colabora con distintos medios de comunicación (El País, La Vanguardia, RNE, la SER).

Por último, el 10 de diciembre, en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia se clausurará el ciclo con la conferencia 'Los valores de la transición española en el contexto internacional y europeo' a cargo de Teresa Freixes Sanjuán, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrática Jean Monnet ad personam, siendo una reconocida jurista especializada en derecho constitucional español y europeo.

Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, su labor investigadora se ha centrado en los derechos fundamentales, la igualdad y los sistemas jurídicos multinivel. Ha tenido un papel destacado como experta jurídica de la Unión Europea, participando en la redacción de tratados comunitarios y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Es miembro de número de la Real Academia Europea de Doctores y preside la Fundación Cultura Libre.

También es vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana. Su extensa bibliografía incluye más de un centenar de artículos y una docena de libros. Su obra más reciente es En defensa de la Transición: La importancia del consenso de 1978 y su adaptación a los nuevos desafíos (2024).