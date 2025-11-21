De zonas edificables a mapas de inundabilidad: ¿Por qué es importante actualizar el PGOU de Murcia?

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia es "una de las prioridades estratégicas" de la Concejalía de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, anunció el edil del ramo, Antonio Navarro, en rueda de prensa esta semana. "Estamos diseñando el futuro para los próximos 30 años", dijo el concejal para explicar la importancia de este instrumento urbanístico.

El PGOU es una suerte de mapa legal, que decide desde el uso de los terrenos y la ubicación de los jardines hasta las zonas en las que debe evitarse construir por riesgo de inundación. Aunque es una herramienta con obsolescencia programada y, en el caso del municipio de Murcia, la fecha límite es este mismo año.

A grandes rasgos, determina usos del suelo (residencial, industrial, dotacional, agrario), densidades y alturas, sistemas generales (carreteras, zonas verdes), y las condiciones para desarrollar sectores urbanizables.

Aunque no solo sirve para construir, sino también para conservar, al regular factores, como los edificios que se incluyen en el catálogo municipal de edificios y elementos protegidos, que garantiza que elementos como la fachada o la estructura de un inmueble protegido se mantengan a pesar de las remodelaciones.

Revisión

El actual Plan General entró en vigor en febrero de 2001, tras casi siete años de elaboración. Y es que es un trabajo complejo, pues fija el crecimiento de la ciudad en las próximas décadas. Algunos factores a destacar son la creciente conciencia medioambiental y el crecimiento poblacional del municipio, que ya acoge a cerca de medio millón de habitantes.

Por ello, la revisión del Plan General es "una de las prioridades estratégicas de la Concejalía", matizó el Ayuntamiento en un comunicado, en el que avanzó que el nuevo Plan incluirá criterios de sostenibilidad, movilidad y protección del patrimonio ambiental y agrícola.

Además, Navarro detalló que el Consistorio está en plena elaboración de varios estudios, que saldrán a consulta pública en un futuro, y abarcan aspectos como medio natural, huerta, movilidad, inundabilidad, patrimonio, actividad económica y vivienda.

Inundaciones

Con el objetivo de acelerar los trámites necesarios y velar para que se cumplan los plazos temporales, el Ayuntamiento creó la oficina para la revisión del PGOU, un organismo que también se encarga de otras tareas, como realizar los mapas de inundabilidad, una de las novedades del futuro Plan.

El municipio de Murcia cuenta con 74 puntos calificados de conflictivos por riesgo de inundación en el Plan Inunmur, el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones de la Región de Murcia.

Estos puntos son aquellos lugares donde la combinación de precipitación, geomorfología y modificaciones realizadas por el ser humano (urbanización, drenajes, muros, carreteras y redes de saneamiento son algunos ejemplos) pueden agravar los efectos de una riada o crecida.

Algunos de los puntos más destacados para Murcia son la rambla de Mula (en el casco urbano, zona de Espinardo-Santiago / Zaraiche), la rambla de Churra, la rambla del Puerto Garruchal (Beniaján), la rambla de los Yeseras (del Bojal), la rambla del Sordo (en Santo Ángel) y algunos tramos en la MU-310 por la rambla del Cabezo de la Plata.

También hay puntos en zonas más rurales o pedanías del municipio: por ejemplo, en Torreagüera (rambla del Puerto Garruchal) y La Alberca (rambla del Valle), entre otras localidades.