De los socavones al asfaltado: El Ayuntamiento aprueba obras en tres pedanías de Murcia

Las quejas ciudadanas se acumulan en las pedanías de Murcia por socavones, desperfectos y obras paralizadas, a la espera de la llegada del nuevo contrato de mantenimiento viario. Mientras tanto, la Junta de Gobierno de este viernes ha aprobado tres proyectos para renovar el asfalto en diversas calles de tres pedanías de Murcia. El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, anunció en rueda de prensa estas actuaciones, que suponen una inversión de 468.000 euros.

Tras la aprobación, este lunes se abrirá el proceso de contratación para elaborar los pliegos, documentos que después se aprobarán en Junta de Gobierno y, al día siguiente, se publicarán en la Plataforma de Contratación.

Aunque los pliegos ya están preparados para agilizar los trámites, matizó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, quien también anunció la adjudicación de las obras para construir la nueva sala de estudios en Monteagudo, que estará operativa el próximo año con 66 puestos.

Renovación de asfalto

Las tres actuaciones para renovar asfalto en pedanías cuentan con un plazo de ejecución de un mes. En Zarandona, la actuación se proyecta en la avenida principal, Ingeniero José Alegría, por un importe de casi 208.000 euros para renovar 9.300 metros cuadrados de vía.

Los trabajos se ejecutarán en Zarandona, Beniaján y Guadalupe

Por otro lado, la reposición de asfalto en Beniaján se centra en seis céntricas calles y un carril, con un presupuesto destinado a estas obras de 163.068 euros. En concreto, los trabajos se desarrollarán en las calles Instituto, Edmundo Chacour, Estación, Andrés Segovia, Escuelas y en el carril Meseguera, en una superficie total de 4.877 metros cuadrados.

Por último, en Guadalupe se actuará en los carriles Paineta, Gómez, Los Moñinos y Torre de los Martínez, con una inversión de más de 97.000 euros.

Infraestructuras

A las actuaciones para el mantenimiento viario se suma el anuncio de la adjudicación de las obras para construir la nueva sala de estudios en Monteagudo con 66 puestos.

La empresa adjudicataria es Constru Archena S.L., que cuenta con una inversión de 218.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El espacio se ubica en el centro municipal de la localidad

La sala de estudios se ubicará en un espacio de 184,81 metros cuadrados del semisótano del centro municipal de la localidad, en la avenida Príncipe de Asturias.

El espacio contará con un acceso independiente, una rampa, y unas escaleras de entrada, y se ejecutarán labores de carpintería y fontanería, entre otros trabajos.

La vicealcaldesa resaltó que esta iniciativa responde a una petición de la Junta Municipal de Monteagudo, sobre todo, del pedáneo de la localidad. Con esta infraestructura, sumada a la próxima proyectada en El Esparragal, la red de salas de estudio sumará 21 centros en total que supondrán más de 1.100 plazas para el estudio en todo el municipio.