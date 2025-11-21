Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia

El célebre actor Richard Gere será el encargado este año de encender el gran árbol de la Navidad en la plaza Circular de Murcia el próximo 28 de noviembre. El intérprete de fama mundial será el gran protagonista de uno de los platos fuertes de las fiestas navideñas en la capital, según ha podido saber en primicia esta redacción.

Richard Gere visitará la Región la próxima semana, acompañado de su familia, para asistir a un acto de la fundación Hogar Sí - a la que pertenece desde 2015- en colaboración con la Comunidad Autónoma. Aprovechando su estancia en la capital, el Ayuntamiento ha decidido contar con él para el acto.

El actor norteamericano pasará previamente por Madrid, pues se ha confirmado su asistencia a la presentación del documental de la ONG, titulado 'Lo que nadie quiere ver'.

El vínculo de la celebridad de Hollywood con España es profundo. No solo por su relación personal (porque está casado con la activista y empresaria española Alejandra Silva), sino también por su constante implicación en causas sociales que afectan directamente a nuestro país.

En lado profesional, entre su carrera cinematográfica destacan inolviables papeles en filmes como Oficial y caballero, Pretty Woman, Días del cielo, Hachikō o Cotton Club.

Luces de Navidad en las calles de Murcia. / Juan Carlos Caval

Encendido de la Navidad en Murcia

Antes de un encendido del árbol que promete ser inolvidable, la ciudad acogerá otros actos navieños. La plaza del Cardenal Belluga -que ya está decorada con dos ángeles- será por primera vez el escenario para el encendido general y simultáneo de toda la iluminación navideña de la ciudad, así como de las pedanías, este sábado 22 de noviembre. La segunda gran cita será el viernes 28 de noviembre, cuando la Plaza Circular inaugurará el esperado Gran Árbol de Navidad, que este año será encendido por el internacional Richard Gere.

Por otro lado, Cortylandia arranca este viernes 21 de noviembre, a las 19:00 horas, después de un show musical previo a cargo de Murci-Insectos. El espectáculo podrá disfrutarse del 21 de noviembre al 5 de enero, con pases diarios de unos 17 minutos de lunes a domingo.

Además, el primer concurso de villancicos Murcia Xmas Fest repartirá premios de 750 y 250 euros en dos categorías: junior, para participantes de entre 7 y 12 años, y libre, para mayores de 13 años. Cada grupo, formado de tres a ocho integrantes, tiene hasta 30 de noviembre para formalizar las inscripciones y deberá presentar dos villancicos, de modo que concursarán con una versión de un villancico tradicional y una composición original.

La avenida de la Libertad será el escenario de todos los conciertos, que se desarrollarán por las tardes, entre las 17:00 y las 21:00 horas, y la gran final se celebrará el 27 de diciembre.

Los ganadores de cada categoría recibirán una tarjeta regalo de 750 euros de El Corte Inglés y, los segundos clasificados, obtendrán 250 euros. Además, existe la posibilidad de interpretar el villancico ganador en el árbol de Navidad de 2027.