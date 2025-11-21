Nonduermas se resiste a la Navidad: "Sin información concreta, no hay luces"

El encendido de las luces de Navidad puede no ser simultáneo en todo el municipio de Murcia, como planea el Ayuntamiento. "Como oficialmente no dan información del presupuesto, me planté", declaró a esta redacción Isidro Zapata, alcalde pedáneo de la Junta Municipal de Nonduermas, localidad que se resiste a instalar las luces en sus calles.

Algunos vecinos de Nonduermas se preguntan por qué las luces no adornan ya las vías, mientras que otros critican que en la ciudad y el resto de pedanías se vayan a encender tan pronto. Y es que el encendido simultáneo de las luces, en casi todo el municipio, será este sábado, más de un mes antes del día que se conmemora el nacimiento del Mesías, tras un espectáculo musical en la plaza del Cardenal Belluga, protagonizado por el tenor argentino que actuó ante el Papa Francisco.

Cabe destacar que la gestión de las luces navideñas en todo el municipio recae sobre el Ayuntamiento, que también asume el coste energético. Fuentes del Consistorio declararon a este diario que "se está completando la instalación de más de 1.700 arcos en todo el municipio y hoy se instalarán los arcos que se han acordado con la Junta Municipal".

"Tira y afloja"

"Sin información concreta, no hay luces", aseguró Zapata, quien calificó esta decisión de un "tira y afloja", pues en diversos barrios y pedanías han instalado las luces sin consultarlo con los presidentes de las Juntas Municipales y de Distrito.

"No pinta nada que las luces estén encendidas ahora"

A esto, el pedáneo añadió que "no pinta nada que las luces estén encendidas en Nonduermas un 22 de noviembre", pues, a diferencia de la ciudad, la pedanía no cuenta con tanta actividad comercial.

Además, Zapata se encarga tanto de los festejos de Nonduermas como de una de sus barriadas, Ermita de Burgos, que celebra sus propios eventos y tampoco instalará, por el momento, las decoraciones navideñas.