Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festejos

Nonduermas se resiste a la Navidad: "Sin información concreta, no hay luces"

El alcalde pedáneo de la localidad pide ver el presupuesto de la instalación lumínica

La iglesia de Nonduermas, pedanía que se resiste a poner las luces de Navidad un mes antes del festejo.

La iglesia de Nonduermas, pedanía que se resiste a poner las luces de Navidad un mes antes del festejo. / Región de Murcia

Judit López Picazo

Judit López Picazo

El encendido de las luces de Navidad puede no ser simultáneo en todo el municipio de Murcia, como planea el Ayuntamiento. "Como oficialmente no dan información del presupuesto, me planté", declaró a esta redacción Isidro Zapata, alcalde pedáneo de la Junta Municipal de Nonduermas, localidad que se resiste a instalar las luces en sus calles.

Algunos vecinos de Nonduermas se preguntan por qué las luces no adornan ya las vías, mientras que otros critican que en la ciudad y el resto de pedanías se vayan a encender tan pronto. Y es que el encendido simultáneo de las luces, en casi todo el municipio, será este sábado, más de un mes antes del día que se conmemora el nacimiento del Mesías, tras un espectáculo musical en la plaza del Cardenal Belluga, protagonizado por el tenor argentino que actuó ante el Papa Francisco.

Cabe destacar que la gestión de las luces navideñas en todo el municipio recae sobre el Ayuntamiento, que también asume el coste energético. Fuentes del Consistorio declararon a este diario que "se está completando la instalación de más de 1.700 arcos en todo el municipio y hoy se instalarán los arcos que se han acordado con la Junta Municipal".

"Tira y afloja"

"Sin información concreta, no hay luces", aseguró Zapata, quien calificó esta decisión de un "tira y afloja", pues en diversos barrios y pedanías han instalado las luces sin consultarlo con los presidentes de las Juntas Municipales y de Distrito.

"No pinta nada que las luces estén encendidas ahora"

A esto, el pedáneo añadió que "no pinta nada que las luces estén encendidas en Nonduermas un 22 de noviembre", pues, a diferencia de la ciudad, la pedanía no cuenta con tanta actividad comercial.

Noticias relacionadas y más

Además, Zapata se encarga tanto de los festejos de Nonduermas como de una de sus barriadas, Ermita de Burgos, que celebra sus propios eventos y tampoco instalará, por el momento, las decoraciones navideñas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
  2. La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
  3. Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
  4. El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
  5. No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
  6. Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
  7. Todo lo que debes saber sobre la Magna Procesión Jubilar de Murcia: horarios, itinerario y pasos
  8. Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad

De zonas edificables a mapas de inundabilidad: ¿Por qué es importante actualizar el PGOU de Murcia?

De zonas edificables a mapas de inundabilidad: ¿Por qué es importante actualizar el PGOU de Murcia?

Nonduermas se resiste a la Navidad: "Sin información concreta, no hay luces"

Nonduermas se resiste a la Navidad: "Sin información concreta, no hay luces"

La urbanización de Joven Futura en Murcia, rumbo a la legalidad tras 15 años

La urbanización de Joven Futura en Murcia, rumbo a la legalidad tras 15 años

"Estamos en riesgo de perder 20.000 de euros, y hace falta cada céntimo"

"Estamos en riesgo de perder 20.000 de euros, y hace falta cada céntimo"

Las fiestas de Murcia duplican los fondos recibidos de patrocinadores privados

Las fiestas de Murcia duplican los fondos recibidos de patrocinadores privados

El patio y unas celdas de la Cárcel Vieja de Murcia se podrán visitar en el primer trimestre de 2026

El patio y unas celdas de la Cárcel Vieja de Murcia se podrán visitar en el primer trimestre de 2026

Protección Civil cambia de coordinador general tres veces en ocho meses en Murcia

Protección Civil cambia de coordinador general tres veces en ocho meses en Murcia

Prueban las pizzetas "ultrabaratas" del nuevo local del centro de Murcia, Toni Peperoni: "Asequible para todos los bolsillos"

Prueban las pizzetas "ultrabaratas" del nuevo local del centro de Murcia, Toni Peperoni: "Asequible para todos los bolsillos"
Tracking Pixel Contents