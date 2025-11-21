Lavado de cara al aparcamiento del Polígono Industrial Oeste en Murcia

El Polígono Industrial Oeste de Murcia remodela por completo la integral de la mediana central de la avenida Principal para dar un lavado de cara al aparcamiento que, en la actualidad, carece en algunas zonas de asfalto y de líneas guía para señalizar las plazas.

La actuación, que asciende a 241.000 euros, creará también nuevas aceras y accesos para peatones, detalló la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

El objetivo es reordenar las plazas de aparcamiento para reducir las incidencias que se producen en una de las avenidas principales al complejo, que acoge a cerca de 15000 empresas y 14.000 trabajadores.

Más de 100 plazas

El proyecto habilitará un total de 111 plazas de aparcamiento: 103 para turismos, 2 para personas con movilidad reducida y 6 para motocicletas. La nueva ordenación se articulará en torno a un carril de circulación central de cuatro metros que contará con dos bandas de estacionamiento.

Una de las bandas será en batería oblicua -mediante aparcamiento en reverso para mejorar la seguridad en la reincorporación- y la otra en línea. Además, se dispondrá un único acceso y una única salida, para evitar maniobras imprevistas y reducir riesgos sobre la calzada principal.

El proyecto mantendrá los árboles de la zona

La actuación incluye también la construcción de nuevas aceras, dos accesos peatonales desde las áreas industriales y la conservación del los árboles existentes, con un plazo de ejecución de 3 meses.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, muestra los planos del proyecto. / A.M.

Nueva rotonda

Esta intervención se suma a la construcción de una nueva glorieta en la intersección de las avenidas del Descubrimiento, Principal y la calle Julián Romea. La actuación se desarrolla de manera conjunta entre los ayuntamientos de Murcia y Alcantarilla, que financian a medias la inversión de 207.146,52 euros para acometer los trabajos, en un plazo de tres meses.

La glorieta contará con un diámetro exterior de 48,8 metros, una isleta central de 31,6 metros y dos carriles de 4 metros, además de pasos de peatones accesibles, nueva red de pluviales, señalización renovada y optimización del alumbrado. Su presupuesto asciende a 207.146,52 euros y el plazo de ejecución también será de tres meses.

Las actuaciones previstas responden a las demandas de trabajadores, empresas y de la Asociación de Empresarios del P.I. Oeste (ASEPIO).