Indemnizan a una vecina de Murcia que sufrió una caída por un socavón con más de 4.500 euros

Una vecina de Murcia recibe una indemnización de 4.500 euros tras una caída a causa de un socavón que le dejó más de dos meses con el brazo inmovilizado y secuelas en una muñeca. La mujer, una octogenaria vecina del Palmar, tuvo el accidente al cruzar por un paso de peatones en la pedanía murciana del Palmar, a finales de noviembre de 2021.

La vecina interpuso una reclamación al Ayuntamiento, para solicitar que asumiera la responsabilidad patrimonial del accidente, a principios de 2024. Sin embargo, tras más de dos años sin obtener ningún tipo de respuesta, la reclamante solicitó el asesoramiento jurídico e intervención de Consumur.

La asociación de consumidores asegura en un comunicado que el Ayuntamiento negó el derecho de la reclamante a ser indemnizada porque “los hechos se produjeron sobre las 16.00 horas, esto es, en una franja horaria con iluminación natural que permite percatarse del estado en el que se encuentra el lugar” y además, alegó el Ayuntamiento, “la señora vive frente al lugar donde se produjo la caída, encontrándose tiempo en dicho estado, como refiere el testigo propuesto, por lo que se desprende que era conocedora del estado del mismo”.

Demanda

Ante tal respuesta, el equipo jurídico de la organización demandó al consistorio murciano ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Murcia, entidad que ha condenado al Consistorio indemnizar a la mujer, socia de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur), con 4.518,42 euros.

En el juicio se acreditaron los daños de la caída, a través de un informe médico pericial, y el estado que presentada la calzada en el momento de la caída.

Días después del accidente se arregló la calle

"Un hecho destacado es que, días después del accidente, técnicos del ayuntamiento procedieron a la reparación del socavón", resalta Consumur en el escrito remitido.

Finalmente, y tras 5 años reclamando, el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo ha estimado la demanda, condenando al Ayuntamiento de Murcia a indemnizar a la reclamante con la cantidad de 4.518,42 euros y al pago de las costas procesales.