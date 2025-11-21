La inauguración de Cortylandia da el pistoletazo de salida a la Navidad murciana

El espectáculo navideño Cortylandia fue inaugurado este viernes con su propuesta titulada La ciudad del tiempo, protagonizada por un gran reloj de madera que centró la narración y la escenografía. El ya tradicional evento musical de El Corte Inglés

La inauguración contó con un show musical previo a cargo de Murci-Insectos, que dio paso al estreno oficial. Como cada año, el montaje recreó un cuento animado que despertó la ilusión tanto de niños como de adultos.

Israel Sánchez

El show de este viernes no es el único que Corylandia ofrecerá a los murcianos. De hecho, lo repetirá de acuerdo a los siguientes horarios:

Mañanas: 12:00, 13:00 y 14:00 horas.

12:00, 13:00 y 14:00 horas. Tardes: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Excepciones:

24 y 31 de diciembre: mañana a las 12:00, 13:00 y 14:00 h; tarde a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

mañana a las 12:00, 13:00 y 14:00 h; tarde a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas. 25 de diciembre y 1 de enero: únicamente pases de tarde a las 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas.

únicamente pases de tarde a las 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas. 6 de enero: mañana a las 12:00, 13:00 y 14:00 h.

Cada pase tiene una duración aproximada de 17 minutos.

Richard Gere en Murcia

El bombazo se dio a conocer este viernes: el célebre actor Richard Gere será el encargado este año de encender el gran árbol de la Navidad en la plaza Circular de Murcia. Esto ocurrirá el próximo 28 de noviembre. El intérprete de fama mundial será el gran protagonista de uno de los platos fuertes de las fiestas navideñas en la capital, según ha podido saber en primicia esta redacción.

El actor estará compañado de su familia y asistirá a un acto de la fundación Hogar Sí (a la que pertenece desde 2015) en colaboración con la Comunidad Autónoma. Aprovechando su estancia en la capital, el Ayuntamiento invitó al actor a ser el protagonista de este encendido, que reúne cada año a miles de personas en la plaza Circular y en el que hasta ahora han participado celebridades murcianas, como Ruth Lorenzo y Carlos Alcaraz, o nacionales, como la ganadora de Operación Triunfo Rosa López.

Encendido de luces en Murcia

Este sábado, a las 19.00 horas, por primera vez en la historia, "la magia de la Navidad nacerá desde el corazón de Murcia, en la Plaza del Cardenal Belluga", aseguró el Ayuntamiento murciano.

Será el joven tenor argentino Martín Savi, "una de las voces emergentes más destacadas a nivel internacional", el encargado de interpretar un repertorio de villancicos acompañado por Ángel Luis Carrillo, quien dirigirá a la Orquesta Sinfónica de la UCAM.

Juntos darán vida a un espectáculo sobre un escenario de grandes dimensiones, acompañado de efectos de nieve, humo y fuegos artificiales, que envolverán a los asistentes en un ambiente festivo y emocionante.

Como novedad destacada, la Plaza Cardenal Belluga estrenará este año un conjunto exclusivo de ornamentación luminosa, compuesto por dos angelotes 3D con trompeta y cuatro lámparas isabelinas volumétricas de gran tamaño, diseñadas para convertir este enclave en uno de los nuevos símbolos visuales de la Navidad murciana.