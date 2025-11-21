Lanza la equipación de pádel de su pareja por la ventana en pleno centro de Murcia: "Resulta que este va a ser el padre"
La grabación, que podría ser un montaje publicitario, ha superado el millón de visualizaciones en menos de 24 horas
En las últimas horas se ha viralizado un vídeo compartido por la cuenta XWhite (una marca de grips de pádel) en el que se observa a una mujer arrojando desde un balcón de la plaza de Santa Eulalia, en pleno centro de Murcia, la equipación de pádel del que parece ser su pareja.
En la escena se oye a la mujer recriminarle que lleva esperándole desde “las 9 de la mañana”, mientras va lanzando diferentes objetos a la calle en medio de una discusión. En los 11 segundos que dura la grabación, la mujer alterada visiblemente grita: “Resulta que este va a ser el padre”.
El joven intenta desde la calle intenta recoger al vuelo material deportivo y le pide que "al menos" le tire los grips de su pala. Petición a la que ella responde con un nuevo lanzamiento y la frase "toma tus putos grips”.
Sospechas de montaje
La coincidencia de que el propio corte del vídeo se mencione varias veces la palabra “grips”, justo el producto estrella que comercializa XWhite, la marca que ha compartido el contenido, ha llevado a una parte de los usuarios a debatir la posibilidad de que se trate de un montaje diseñado para viralizarse.
Entre los comentarios se repiten mensajes como “Eso es actuado jajajajaja”, “El 80 % de los vídeos de TikTok son preparados” o “Está todo pactado ya no saben qué inventar”.
Otros defienden que la escena es real y aseguran que ocurrió cerca de sus casas, señalando incluso que se aprecia claramente el acento murciano de los protagonistas y comentando que “son de aquí”.
