Up Chicken, así es el inesperado local de pollo frito coreano que está conquistando Murcia: "Dejé de comer en McDonald’s y Burger King"

El centro de la ciudad de Murcia está más que acostumbrado a ver cómo, casi cada mes, aparecen y desaparecen nuevos negocios que buscan su hueco entre la avalancha de propuestas gastronómicas.

Algunos apenas duran unas semanas, otros resisten un poco más, pero muchos acaban bajando la persiana sin que el viandante llegue a entender del todo qué ha fallado. Pero de vez en cuando ocurre justo lo contrario y un local consigue conectar con la gente.

Esto es precisamente lo que le está ocurriendo a Up Chicken: el establecimiento de pollo frito de inspiración coreana, abierto en el centro de Murcia desde el año pasado, que se ha convertido en uno de esos sitios que empiezan a comentarse “de boca en boca”.

La ofreta gastronómica coerana que está enamorando al centro de Murcia

Entre sus platos más destacados se encuentran opciones como los 6 trozos de pollo deshuesado, el combo de 10 trozos mixtos o el combo de 8 alitas mixtas, además de complementos como los takoyaki (4 unidades) o el pastel de arroz frito con salsa Up.

Los precios, que según aparece en su carta se mueven entre los 6,50 € y los 16,95 € en los menús más completos, hacen que muchos lo consideren un sitio asequible para la calidad y la cantidad que ofrece.

Pero más allá de la carta lo que realmente ha construido la reputación del local son las opiniones de quienes ya han pasado por allí. Las reseñas coinciden en varios puntos clave: un pollo extremadamente crujiente por fuera y muy jugoso por dentro, salsas que marcan la diferencia (como la de miel y mostaza o la de queso) y una atención cercana, rápida y amable.

Entre los comentarios que se pueden encontrar destacan frases como "las porciones son generosas y el sabor realmente casero", "el pollo estaba crujiente por fuera y tierno tierno por dentro" o incluso "dejé de comer en McDonald’s y Burger King, pero después de esto me están dando ganas solo de comer pollo aquí".

Otro detalle que ha llamado especialmente la atención es el uso de guantes para comer con las manos, algo que muchos clientes señalan como parte divertida y práctica de la experiencia.

A eso se suma una decoración diferente a la que suele verse en otros locales murcianos, con una zona que recuerda al ambiente de un bar nada más entrar y otra parte interior con mesas más amplias, pensadas para grupos. Un espacio que, según cuentan quienes lo han visitado, suele estar lleno, pero mantiene un ambiente tranquilo y agradable.