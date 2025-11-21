El Ayuntamiento de Murcia logra reducir sus deudas por la reordenación de recursos

La deuda total del Ayuntamiento de Murcia se sitúa en 245.946.000 millones, 17 puntos por debajo del inicio de la legislatura del Partido Popular, aseguró el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, en rueda de prensa.

El anuncio se produjo tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes, en la que se dio cuenta de la ejecución del Presupuesto municipal en el tercer trimestre de 2025, cuestión que se elevará al Pleno del próximo jueves.

El edil desgranó el informe de la Intervención Municipal y destacó que las cuentas cumplen el objetivo de estabilidad en el tercer trimestre por primera vez desde 2021.

Datos

La deuda del Consistorio se ha reducido en más de 35 millones de euros en el último año y se sitúa ahora en 245.946.000 millones. Por otro lado, la deuda consolidada con Urbamusa, la urbanizadora municipal, es de 99.634.479 euros

Además, se reducen los remanentes negativos de tesorería 14 millones respecto al mismo periodo del pasado año y en más de 50 millones desde 2023.

Cabe recordar que los remanentes negativos de tesorería alcanzaron en 2023 los 76,8 millones de euros, y la previsión de cierre de este ejercicio es de 25 millones, lo que se traduce en una mejora acumulada de más de 50 millones en solo dos años.

El edil también resaltó que las cuentas cumplen por primera vez la estabilidad presupuestaria en el tercer trimestre del año desde 2021.

Medidas

La principal medida es la reordenación de recursos, aseguró el edil del ramo, pero también eliminar gastos superfluos, seleccionar el gasto en las cuestiones principales y el análisis de los contratos de máximos. "Sobre todo, es un ejercicio de planificación", declaró Muñoz.

Por último, Muñoz resaltó la congelación de tasas, impuestos y precios públicos, que permitirá un ahorro de 25 millones de euros para los murcianos, y que los servicios públicos concentran el 78,5 por ciento del Presupuesto municipal para 2026, que será aprobado en el Pleno del jueves tras resolver las alegaciones presentadas.

"Esperamos que se presente como siempre una alegación a las 23.59 el último día, el sistema garantista es así", explicó Muñoz, pero sostuvo que se resolverá y se aprobará, ya que estas alegaciones "terminan desestimándose porque no responden a cuestiones de legalidad".