Actividades especiales para toda la familia este fin de semana en Terra Natura Murcia por el Día del Niño

Terra Natura Murcia celebrará este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, el Día Mundial del Niño. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una programación de actividades lúdicas para toda la familia diseñadas para fomentar el juego y el conocimiento sobre diferentes especies, con propuestas repartidas por varios espacios del parque.

En concreto, por la mañana, entre las 11.30 y las 13.30 horas, la Plaza de los Leones será escenario de todo tipo de juegos, como el llamado 'Lince Gigante', en el que a través de un gran tablero visual se invitará a agudizar la vista para identificar animales, objetos y elementos de la naturaleza repartidos por el parque.

En este mismo espacio también tendrá lugar la yincana 'Exploradores de Tsavo', una aventura que propone a los participantes recorrer distintas áreas siguiendo pistas y superando pequeños desafíos en familia, según informaron fuentes de Portavoz en un comunicado.

Ya por la tarde, entre las 15.30 y las 17.30 horas, la diversión se trasladará a la zona Humedal, donde habrá juegos relacionados con el ingenio y el descubrimiento del mundo animal. Allí se desarrollarán 'Memorias de Elefante', un juego que pone a prueba la capacidad de recordar; 'Reto Animal', una propuesta que combina rapidez y conocimientos sobre fauna, y 'Detectives Salvajes', un desafío en el que los visitantes deberán interpretar pistas y usar su intuición para identificar al animal oculto

La jornada se completará con 'Mitos de la Selva', una dinámica que invitará a distinguir entre mito y realidad sobre diferentes especies.

Además, durante ambas jornadas estará disponible el Aula de la Naturaleza, un espacio donde los visitantes podrán acercarse a la fauna y flora del parque a través de una experiencia directa y sensorial. Allí podrán tocar, observar y descubrir de cerca algunos de los elementos más fascinantes del mundo animal, convirtiéndose en un complemento perfecto para las actividades del día.

Las entradas para ambos días ya se pueden adquirir por adelantado en la web de Terra Natura Murcia o directamente en las taquillas situadas en sus instalaciones.

El director del parque, Gustavo Martínez, ha subrayado este evento como "una forma más de reforzar nuestro compromiso con la divulgación y el ocio, porque combina entretenimiento, educación y experiencias únicas en un entorno natural privilegiado".