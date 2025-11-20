La urbanización de Joven Futura en Murcia, rumbo a la legalidad tras 15 años

Las más de 1.200 viviendas ubicadas en la urbanización Joven Futura de Murcia llevan 15 años en una situación de irregularidad jurídica. Pero el avance de la modificación del Plan General para regularizar estos inmuebles, ubicados en la pedanía de Espinardo, se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en la comisión de urbanismo celebrada esta mañana y presidida por el edil del ramo, Antonio Navarro.

Ahora, la modificación del Plan General se someterá a información pública durante un mes, tras ser ratificada en el Pleno municipal del 27 de noviembre -un hecho que se puede garantizar gracias a la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Murcia-.

Cabe destacar que la modificación planteada previamente quedó sin efecto, según dicto del Tribunal Supremo en 2015, por la ausencia de un informe obligatorio de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Mejoras

Con esta actuación se contempla también la mejora de la accesibilidad y la conectividad con la ciudad. La modificación planteada modifica el trazado y amplía la sección del vial de acceso a la urbanización Joven Futura, para hacerlo más directo, y añade aceras y carril bici.

Asimismo, se retomará el desarrollo de los equipamientos comunitarios previstos, como centros educativos, sanitarios, deportivos y culturales, así como parques y zonas verdes.

El concejal Antonio Navarro destacó que "este avance supone el desbloqueo a esta situación aportando una solución estable, tal y como se comprometió con los vecinos, ya que el objetivo es que Joven Futura disponga de una ordenación clara, segura y plenamente integrada en la ciudad".

Por su parte, el edil socialista Andrés Guerreo explicó que el voto favorable del PSOE responde a la responsabilidad de restablecer la seguridad jurídica de las viviendas construidas y avanzar en mejoras concretas en materia de seguridad vial.

Asimismo, Guerrero destacó que, "gracias al trabajo del Grupo Socialista, este expediente se ha desvinculado de nuevos desarrollos urbanísticos, lo que permitirá agilizar su tramitación y centrar los esfuerzos en resolver el problema existente".

Ciudad Deportiva

Otro de los acuerdos alcanzados en la reunión de la comisión de urbanismo, y que será elevado al Pleno del próximo jueves, es la aprobación inicial del proyecto para obtener los últimos terrenos necesarios para completar el desarrollo de la primera fase de la futura Ciudad Deportiva de Murcia, que se ubicará en Churra y Zona Norte.

La primera fase contempla la adquisición de suelo. El proyecto aprobado inicialmente identifica las parcelas afectadas, que completan el total de los 148.600 metros cuadrados de superficie, y fija las condiciones para su obtención por dos posibles vías legales: ocupación directa, en cuyo caso los propietarios mantienen el derecho al aprovechamiento urbanístico futuro, y por expropiación por tasación conjunta.

Con esta aprobación se abre un plazo de 20 días de exposición pública para que los propietarios y ciudadanos puedan presentar alegaciones y, una vez atendidas, el proyecto será elevado, de nuevo, al Pleno municipal para su aprobación definitiva.