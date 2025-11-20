Los socavones se eternizan en las pedanías de Murcia: "La Junta Municipal pasa de los vecinos"

Las quejas ciudadanas se acumulan en las pedanías de Murcia en lo relativo a seguridad vial. El socavón junto al centro de visitantes de La Contraparada continúa abierto, con un cable de alta tensión a plena vista; un coche encalló hace unos días en una zanja que lleva cinco meses sin señalizar en Beniaján; y la plataforma ciudadana de El Esparragal pide ver el proyecto en la calle Mayor que ha estado un mes paralizado, por temor a que vuelva a dejarse a medias.

Aunque fuentes del Ayuntamiento aseguran que estas incidencias se resolverán de forma ágil con el nuevo contrato de mantenimiento viario en pedanías, los ciudadanos consultados consideran que, al menos, se deberían señalizar los desperfectos e implementar medidas cautelares.

Desperfectos

Una carretera en Javalí Nuevo lleva ya un mes cortada al tráfico rodado para prevenir accidentes en el socavón que hay junto al centro de visitantes de La Contraparada. El agujero comenzó a formarse en el arcén de la vía tras la dana de 2019 y cada vez fue ganando más terreno, hasta que el mes pasado el arcén se desprendió y ahora el desperfecto casi llega hasta la mediana de la carretera. Además, un cable de alta tensión quedó a cielo abierto.

Aunque fuentes del Ayuntamiento aseguraron hace un mes a La Opinión que se está trabajando con la Confederación Hidrográfica del Segura para arreglar la vía en el menor tiempo posible, el socavón sigue igual y las vallas aún impiden el paso al tráfico rodado.

Sin embargo, en otras pedanías piden, al menos, vallas o señales que informen de los desperfectos viarios. Un coche encalló hace unos días en una zanja junto a la gasolinera Repsol ubicada en Beniaján. La zanja, de unos sesenta centímetros de profundidad y unos cuarenta de ancho, permanece abierta desde hace aproximadamente medio año.

Testimonio "Para incorporarte a la carretera desde la gasolinera, tienes que sacar un poco el coche, porque no hay visibilidad", relató a este diario el vecino que sufrió el accidente. "Nos pegamos un poco al arcén para darle paso a los vehículos que venían de la izquierda y nos metimos ahí", continuó. "Es como una trampa mortal", resumió, pues no hay visibilidad, ni ninguna señal de tráfico ni valla de de separación. "Imagínate que hubiera sido un camión que lleva productos peligrosos y se estrella contra los surtidores de gasolina. Hubiera sido un desastre", concluyó.

Transparencia

La calle Mayor de El Esparragal, que muchas familias emplean para llevar a sus hijos al colegio, ha estado un mes sin acera transitable. El motivo son unas obras que, al paralizarse, dejaron un boquete abierto en el arcén y la única acera de la vía cortada a los peatones.

"En el Pleno de la Junta Municipal se ha pedido que se informe a los vecinos antes de que empiecen unas obras, y también hemos solicitado ver el proyecto", relató Antonio Botías, secretario de la plataforma ciudadana de El Esparragal, a esta redacción. "Pero la Junta pasa de los vecinos", prosiguió.

Las obras en la calle Mayor de El Esparragal estuvieron un mes paralizadas. / L.O.

Botías indicó que la maquinaria regresó ayer a la calle Mayor de la pedanía para reanudar las obras, pero los vecinos no saben si el nuevo tramo de la vía está impermeabilizado, como dicta el proyecto que les presentaron, y temen que se vuelva a paralizar en un futuro. Por ello, piden ver el proyecto para saber por qué se ha paralizado y, si no se les facilita, se celebrará una asamblea vecinal en el centro cultural de El Esparragal y "que los vecinos decidan".

Mientras las pedanías esperan, algunas con escepticismo, la llegada del nuevo contrato de mantenimiento viario, algunos socavones se eternizan.