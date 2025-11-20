Así se reparten los 23,5 millones para Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente en Murcia el próximo año

Casi 3 millones para Vivienda; 13,3 para Urbanismo; 4 para Medio Ambiente; y 2 para avanzar en el proyecto Conexión Sur, que pretende urbanizar el terreno liberado al soterrarse las vías del tren. Así se divide, en líneas generales, el Presupuesto para 2026 de la Concejalía de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, dotado con 23,5 millones en total.

El edil del ramo, Antonio Navarro, presentó el Presupuesto de su Concejalía en el meandro del Vivillo, donde anunció el inicio de las obras para la restauración fluvial del antiguo cauce del río Segura, una actuación que supone una mejora contra las inundaciones.

Los trabajos de restauración, que abarcan una superficie de 32.250 metros cuadrados, crearán asimismo bosques de ribera para recuperar especies de flora y fauna autóctona. La iniciativa también creará nuevos itinerarios y vertebrará Murcia y sus pedanías desde La Contraparada, hasta su salida del municipio por Alquerías, mediante un gran corredor verde.

Medio Ambiente

La Concejalía destina más de 4 millones para la protección medioambiental y de la huerta de Murcia. Además del meandro del Vivillo, se proyecta la recuperación de los parques forestales de El Majal Blanco y Contraparada, así como su mantenimiento con actividades de silvicultura.

Respecto al Majal Blanco, en breve comenzarán las obras de rehabilitación del área recreativa del parque forestal municipal. Además, se incluirán más puntos de descanso y áreas de pícnic con toldos, y se renovará el punto de información.

Otro de los proyectos contemplados es la transformación de la Contraparada, con la recuperación del entorno y del centro de visitantes, así como la mejora de los accesos. Esta iniciativa se complementa con el programa de actividades de sensibilización e información ambiental dirigidas a la ciudadanía en general y también a los estudiantes.

En cuanto a los huertos de ocio, han pasado de 159 parcelas a 167 con la apertura de nuevos espacios en el Molino del Amor, y se prevé también la creación de nuevos.

Otros planes de actuación se centrarán en el mantenimiento, conservación y limpieza de cauces y las sendas verdes. Por ejemplo, la creación de la senda verde del Riacho de la Morda y el acondicionamiento y señalización de la ruta de La Aljufía cuentan ya con presupuestos específicos.

También se impulsa la recuperación del patrimonio de la huerta, como es el caso del Molino Armero y la Torre Falcón, un inmueble que data del primer tercio del siglo XVIII.

Conexión Sur

El Ayuntamiento destinará 2 millones de euros para avanzar en el proyecto Conexión Sur y urbanizar el espacio liberado al soterrar las vías del tren.

La actuación se divide en dos lotes: el primer tramo abarca desde la calle Torre de Romo hasta el puente de la Ronda Sur de Murcia y el segundo tramo se desarrolla desde la parte baja del puente de la Ronda Sur hasta el Camino de Tiñosa.

Este bulevar verde contempla también la creación de plazas, jardines y zonas infantiles, deportivas y peatonales.

Navarro ya relató a esta Redacción que este proyecto, junto a otras actuaciones como la futura ampliación del tranvía y la construcción del Parque Metropolitano de Barriomar, ha reavivado el interés de las promotoras por construir en la zona sur del municipio. Un ejemplo de ello es el complejo residencial Ribera Park, con el que se edificarán más de 200 viviendas junto al río Segura.

Urbanismo

La mayor parte del Presupuesto, más de 13 millones, se concentra en el servicio de Urbanismo, pues la revisión del Plan General es "una de las prioridades estratégicas de la Concejalía", matiza el Consistorio en un comunicado.

"Estamos diseñando el futuro para los próximos 30 años, y el 2026 será el año de la participación", señaló el edil Antonio Navarro en la presentación del Presupuesto.

El nuevo Plan incluirá criterios de sostenibilidad, movilidad y protección del patrimonio ambiental y agrícola. desgranó el concejal.

Vivienda

El área de Vivienda recibe casi 3 millones en el Presupuesto, con la rehabilitación energética de viviendas como actuación destacada, pues la segunda fase de la iniciativa 'ERRP Murcia‑2 Pedanías' se centra en 75 viviendas de titularidad pública en las pedanías de las pedanías de Beniaján, Churra, Javalí Nuevo y Monteagudo.

Asimismo, se da continuidad al servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del parque municipal, compuesto por 1.079 viviendas en régimen de alquiler social, distribuidas entre barrios urbanos y pedanías.

Por úmtimo, se reforzarán los convenios con el tercer sector para realizar programas de intervención comunitaria en barrios vulnerables y ofrecer una red más fuerte de apoyo social. Este apoyo se plasma en iniciativas concretas que trabajan en los barrios con viviendas municipales del barrio del Infante Juan Manuel, La Paz y el Espíritu Santo.