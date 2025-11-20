Prueban las pizzetas "ultrabaratas" del nuevo local del centro de Murcia, Toni Peperoni: "Asequible para todos los bolsillos"

Aunque las tascas que rodean los bares de la universidad siempre han mantenido un espíritu joven y de precios competitivos para dar servicio, sobre todo, al público estudiantil, cada nueva apertura que promete comida rica y económica se recibe casi como un pequeño regalo gastronómico en el centro de Murcia.

Se trata de la pizzería Toni Peperoni, un nuevo local ubicado en plena zona de las tascas de Murcia que acaba de realizar una campaña de lanzamiento junto a dos conocidos creadores de contenido gastronómico murcianos: guillermopernii y bysherezade. Ambos han visitado el establecimiento para comprobar si es verdad que aquí se sirven pizzetas “ultrabaratas" y sobre todo si están buenas.

“Huele a Italia desde la puerta” y pizzetas desde 3 euros

El primero en pasar por allí ha sido Guillermopernii, que no ha tardado en dejar claro que el lugar tiene personalidad propia: “Que huele a Italia desde la puerta”, asegura tras cruzar el umbral de Toni Peperoni, situado “justo en la zona de las tascas” en la calle Victorio.

Sobre su propuesta principal, señala directamente a las pizzetas como uno de sus puntos fuertes: “Uno de sus fuertes son las pizzetas que las tienen desde 3€ y se postula como uno de los mejores en relación calidad-precio”.

También destaca que se trata de “una propuesta italiana sencilla pero muy bien hecha”, perfecta tanto “para una parada rápida por el centro” como para una cena con amigos.

Entrantes poco comunes pero que enganchan

Antes de lanzarse a las pizzetas, Guillermopernii decidía probar algunos entrantes. En el vídeo aparecen patatas bravas y unas croquetas rellenas de arroz con tomate y queso, una mezcla que le ha sorprendido especialmente.

Según cuenta se trata de “una combinación espectacular que nunca había probado y que después de haberlas probado será un fijo en la próxima vez”.

Además recomienda directamente pedir “la tabla de Tony, que está genial de precio y es muy completa” para quienes vayan en grupo.

De la trufata a la burrata: las pizzetas que más destacan

En cuanto a las pizzetas, dos de las que probó fueron la de burrata y la trufata, explicando que como ama la trufa no podía dejarla pasar: “Con estas dos no falláis, pero tienen gran variedad”, apunta, mientras destaca también “el placer que se siente cuando rompe la burrata”.

La masa, según explica, es crujiente, y el producto está “cuidado”, uno de los detalles que más se repiten en ambas visitas.

“Asequible para todos los bolsillos” y pensada también para universitarios

Por su parte la creadora de contenido bysherezade coincide en uno de los puntos clave del local: el precio. En su caso lo resume directamente así: “Nuevo local de pizzetas en Murcia, asequible para todos los bolsillos (las pizzas rondan los 4€)”.

Además llama la atención sobre una promoción pensada para estudiantes y universitarios: “Los miércoles hacen PROMO: 2x1, se abona la de mayor importe. Atención universitarios, los miércoles 2x1 en pizzeta”.

Entre las opciones que muestra aparecen:

La de salami, mozzarella y tomate , destacando “ la masa crujiente ”

, destacando “ ” La de la huerta , para vegetarianos, con verduras, cebolla y orégano

, para vegetarianos, con verduras, cebolla y orégano Una de burrata con salsita de pesto y rúcula

Un tiramisú que convence hasta a los más escépticos

Tanto Guillermopernii como bysherezade terminan su visita con el mismo postre: el tiramisú. Aunque uno de ellos confiesa no ser especialmente amante de este dulce, finalmente reconoce que su intuición no falla_ “La pinta hace referencia a lo bueno que estaba”. La creadora, por su parte, no duda en remarcarlo: “Qué pasada… qué rico el bizcocho, dulce final”.

Un nuevo punto gastronómico en plena calle Victorio

Más allá de la comida, ambos coinciden en destacar la ubicación del local como uno de sus grandes atractivos. Toni Peperoni está en “plenas tascas de Murcia, en calle Victorio”, uno de los ejes más activos del centro, lo que lo convierte en una parada más que lógica tanto para estudiantes como para quienes salen de tapeo o buscan un bocado rápido por la zona.

Como conclusión, Guillermopernii lanza una invitación directa a sus seguidores: “Después de enseñarte todo lo del vídeo, solo me queda decirte que te esperan en Tony Peperoni. Dale más corazón, peperoni”.