Las fiestas de Murcia duplican los fondos recibidos de patrocinadores privados

En los dos últimos años, el Ayuntamiento ha duplicado los fondos recibidos a través de patrocinios para la celebración de fiestas populares y eventos en Murcia, anunció el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en la Presentación del Presupuesto para 2026 de la Concejalía que dirige.

Las tasas destinadas a los grupos festeros llevan cinco años congeladas. La Agrupación Sardinera, la Federación de Peñas y la de Moros y Cristianos lamentaron la situación y, en respuesta, el Consistorio aseguró que, ahora que han saneado las cuentas, se está "valorando una repercusión positiva en las cuentas de los grupos festeros", que, de momento, reciben 580.000 euros del Presupuesto y una

El edil resaltó que ha aumentado tanto el número de empresas colaboradoras como sus aportaciones. Y, en lugar de suscribir convenios de patrocinio para eventos concretos, se ha optado por partidas anuales globales, lo que permite una mayor disposición de fondos para organizar los distintos eventos y festejos.

Patrocinios

Entre los principales patrocinadores de las fiestas locales, destacan empresas como Estrella de Levante, con una aportación anual de 75.000 euros (10.000 más que el año pasado); Café Salzillo, con 40.000 euros; Juver, con 30.000 euros; y Kia, que ha pasado de 12.000 a 20.000 euros de aportación, entre otras empresas y entidades privadas.

El Ayuntamiento, resaltó Avilés, está haciendo un arduo trabajo de colaboración con estas empresas para implicarlas en el mantenimiento de las tradiciones y la identidad local.

A los fondos de los patrocinadores, se suma una inyección directa de 150.000 euros por parte de la Concejalía, no solo para impulsar las fiestas populares, sino también eventos que se celebran en las calles, como el festival Murcia Tres Culturas y el ciclo de Música Barroca, entre otras.