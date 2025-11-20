Dimite el coordinador general de Protección Civil en Murcia

"He solicitado mi baja, al no poder cumplir las misiones encomendadas a mi cargo. Agradezco la confianza y respeto que en este tiempo me habéis ofrecido". Así se despidió de sus compañeros el Coordinador General de la Agrupación de Protección Civil en Murcia, Manuel Bey, esta misma mañana, según ha podido saber esta redacción. Así, ya son dos las personas que abandonan este cargo en los últimos ocho meses.

"Desde que están apareciendo tantos problemas, está salpicando", aseguraron fuentes de Protección Civil consultadas por La Opinión, que también lamentaron que esta decisión llega justo antes del inicio de los trabajos por los festejos navideños, que arrancan este sábado con el encendido general de las luces en todo el municipio.

Cabe destacar que el anterior coordinador general de la Agrupación, Francisco Luis Ortega de Lara, presentó en marzo su dimisión del cargo al alegar motivos "personales y de salud", justo cuando finalizó la asamblea general de la organización.