Cultura
La Cárcel Vieja de Murcia abrirá en el primer trimestre de 2026 como espacio expositivo
En el Palacio del Almudí se creará una sala expositiva para el Archivo Municipal
La Muralla de Sagasta será la sede fija del festival tres culturas
La apertura de la Cárcel Vieja de Murcia como espacio para exposiciones artísticas es el principal objetivo de la Concejalía de Cultura e Identidad, que recibe cerca de 17 millones en el Presupuesto municipal para 2026, anunció el edil del ramo, Diego Avilés, quien destacó el aumento del 6,5 por ciento en materia de gasto corriente.
La antigua prisión contará con 150.000 euros para ejecutar la fase 2.1 del proyecto, con la que se recuperarán espacios como la garita de vigilancia en el patio y el módulo de las celdas. Aunque cabe destacar que espacios como la cafetería y pequeñas salas expositivas ya están a pleno rendimiento junto a la programación cultural que se desarrollan en el inmueble.
El escultor catalán Juame Plensa ya visitó la Cárcel Vieja junto al alcalde, José Ballesta, el mes pasado para estudiar las posibilidades expositivas de la prisión, y el objetivo es que Plensa sea solo uno de los artistas que se planteen mostrar su trabajo en este espacio.
Otros proyectos
Aunque la Concejalía tiene más proyectos en el tintero. En materia de recuperación de patrimonio, cabe resaltar la creación de una sala expositiva para el Archivo Municipal en el Palacio Almudí -inmueble que también renovará el salón de actos para reconvertirlo en una sala multiusos-.
Además, el festival Murcia Tres Culturas contará con una sede fija en la Muralla de Sagasta y el auditorio de Cabezo de Torres recibe también una inversión de 50.000 euros.
Otra iniciativa a destacar es la planteada en el Casino de Espinardo, que pasó a gestión municipal, y recibe una dotación de 50.000 euros para remodelar el salón de actos en una primera fase, que se completará con una segunda en la que se acometerá la remodelación integral del inmueble.
Asimismo, en los próximos meses se pondrá en marcha el centro cultural de Avileses y se sumará a la red municipal, que cuenta con 47 centros en las pedanías de Murcia.
A estos proyectos, se suman la rehabilitación de la Ermita del Salitre, después de medio siglo cerrada, y la fábrica de harinas La Constancia, que se convertirá en una residencia para estudiantes de artes plásticas y acogerá charlas y conferencias.
