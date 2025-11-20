Baños árabes, seguridad y bibliotecas: así cambiarán barrios y pedanías de Murcia con los presupuestos de 2026

El Presupuesto municipal de 2026 destina partidas concretas a varios proyectos en barrios y pedanías de Murcia, que pasarán del papel a las calles próximamente. Además de las actuaciones ya contempladas, financiadas a través de varias concejalías del Ayuntamiento, las Juntas Municipales dispondrán de más de 7,5 millones para acometer pequeñas intervenciones que no queden cubiertas con el nuevo contrato de mantenimiento de la vía pública.

Patrimonio

En materia de patrimonio, destaca la rehabilitación de los últimos baños árabes que continúan en pie en la ciudad, en el barrio de Santa Eulalia. Con una inversión de medio millón de euros, el Ayuntamiento comprará el inmueble que alberga los restos arquitectónicos, ubicados en el sótano del antiguo local de copas El Portón, en la calle San Antonio, para crear un espacio museístico.

La antigua fábrica La Harinera, en el barrio del Carmen, abrirá sus puertas tras medio siglo cerrada como una residencia para artistas plásticos emergentes. La actuación planteada, financiada con un presupuesto de 75.000 euros, generará también espacios de reunión, con una programación fija de charlas y conferencias.

El Consistorio contempla también la recuperación de la Casa Torre Falcón, en la urbanización de Joven Futura, en Espinardo, un inmueble típico de la Huerta murciana que data del primer tercio del siglo XVIII.

Social

Las actuaciones previstas en los centros municipales son varias, desde la ampliación y mejora de los espacios de Nonduermas, Barqueros y La Alberca, hasta la construcción de la infraestructura en Los Dolores, cuyo proceso de licitación "empezará en breves", el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, en la presentación del Presupuesto para 2026 de su Concejalía.

El centro de mayores de San Miguel pasará a ser de titularidad municipal y el Ayuntamiento plantea la ampliación de las instalaciones.

También en el ámbito social, se contempla la creación de cuatro nuevas salas de estudio en Santiago y Zaraiche, Cabezo de Torres, Puente Tocinos y Santo Ángel. Además, esta última pedanía contará a partir del lunes con un nuevo establecimiento de Mercadona.

Además, la sala de estudio de El Esparragal abrirá sus puertas el próximo año con 35 puestos y, la proyectada Monteagudo, con 66.

Asimismo, se remodelará la plaza de la Iglesia de Santa Cruz.

Otra iniciativa relevante es la rehabilitación y reconversión del Casino de Torreagüera en el Museo de la Semana Santa, como solicitó la Junta Municipal de la pedanía, para crear un espacio en el que hermandades y cofradías locales podrán conservar su historia y acercarla a vecinos y visitantes. La redacción del proyecto ya se ha encargado a Urbamusa y las obras podrían salir a licitación este mismo año, si los plazos lo permiten, matizó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, cuando anunció la actuación.

Los centros de visitantes de La Huerta y de La Luz, este último en Monteagudo, reciben una dotación de 578.000 euros para mejorar la accesibilidad y la digitalización de la Concejalía de Comercio, Turismo y Consumo, que también financiará la remodelación interior de la plaza de abastos Cabezo de Torres.

El Palmar

El Palmar concentra los proyectos más ambiciosos: dos centros integrales, uno de seguridad y otro de servicios, este último con biblioteca y sala de estudios.

El centro integral de servicios, con una inversión de 1,8 millones, reunirá una biblioteca municipal, una sala de estudio 24 horas y salas multiusos para los vecinos.

La biblioteca contará con una sala de lectura para adultos, una zona infantil, un salón multiusos para actividades culturales y dos despachos técnicos para la gestión bibliotecaria.

En cuanto a la sala de estudio 24 horas, ofrecerá casi 100 puestos en 178 metros cuadrados y contará con acceso directo desde la calle y entrada automatizada mediante el sistema SICAI. Con este espacio, la red municipal suma ya 20 salas de estudio y 12 bibliotecas.

Además, el antiguo patio central se cubrirá con un cristal para generar una sala multiusos, que será el distribuidor principal del edificio.

Por otro lado, el nuevo centro integral de seguridad municipal reunirá en un mismo espacio a la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Protección Civil y el Centro de Coordinación de Emergencias. La nueva instalación reemplazará a las actuales dependencias policiales de la pedanía, que se cederán a la Junta Municipal para uso cultural.

En la planta baja se ubicará la comisaría de la Policía Local y una sala polivalente; la primera planta estará destinada a la nueva sede de Protección Civil; y la segunda planta se reservará al Centro de Coordinación de Emergencias. Además, en el semisótano se situará el garaje de vehículos policiales, vestuarios, almacenes y un gimnasio.

De igual manera, las dos naves exteriores estarán destinadas a los servicios de emergencias: una de ellas acogerá al SEIS, con capacidad para albergar hasta 8 vehículos de gran tamaño, además de almacenes, y la segunda se reservará a Protección Civil, con espacio para 12 vehículos, almacenes y una zona operativa. La inversión prevista alcanza los 2,2 millones de euros.