Este es el restaurante de Murcia donde ya puedes probar el famoso bistec premium T-bone de kilo y medio: "Fue nombrada como mejor terraza de Murcia de 2025"
Se trata de un corte de carne especial donde puede verse el hueso en forma de T y que reúne dos piezas de carne
En los últimos días se ha hecho viral un vídeo del creador murciano Miki, grabado “en el pleno Centro de Murcia, en la zona de las tascas”, donde se sienta a probar uno de los cortes más buscados por los amantes de la carne: un T-bone de más de un kilo y medio en el restaurante La Gusa, “la que fue nombrada como mejor terraza de Murcia de 2025”.
El vídeo no solo enseña el famoso T-bone: Miki hace un recorrido por varios de los platos estrella del local antes de llegar al gran protagonista. Arranca con “1 marinerica murciana, que aquí la ensaladilla está espectacular” y continúa con una zamburiña a la plancha con salchicha verde y una alcachofa con foie y reducción de Pedro Ximénez que según él “estaban de escándalo”.
Después llega el turno de las croquetas caseras, a las que dedica un buen rato: la de chato murciano (“supercremosa”), la de gamba roja, que califica directamente como “la ganadora, sin duda”, y la de cuatro quesos, que asegura que “estaba buenísima” y que se ganó “el segundo lugar”.
La degustación sigue con una burger premium elaborada con rubia gallega madurada, queso cheddar y “una salsica secreta, que no me quisieron decir los ingredientes” pero que le daba “un toque brutal”.
El gran protagonista: el T-bone de kilo y medio
Tras el desfile de entrantes Miki entra en materia: un T-bone semental con 30 días de maduración, hecho a la brasa y servido al punto. El creador lo define sin rodeos: “esto es el cielo”.
Una de las cosas que más le sorprende es la forma de servirlo: el plato llega acompañado de un plato caliente extra “para el que quiera pasar más la carne” además de con patatas a lo pobre o al ajo cabañil. Las segundas, asegura, son “otro nivel brutalísimo” y su veredicto es que “el T-bone es espectacular y las patatas de locos”. Para rematar el festín termina con un paparajote típico murciano y un coulant de chocolate que califica como “de escándalo”.
¿Por qué es tan valiso un T-bone? La respuesta: Maestros de la Carne
La cuenta especializada Maestros de la Carne, donde detallan por qué este corte tiene un precio superior a otros. Según ellos:
- Es un corte que procede de dos de las partes más tiernas del animal: el lomo fino y el lomo ancho.
- Es carne madurada, un proceso que incrementa su valor y complejidad de sabor.
- Su cocimiento requiere habilidad, al ser un corte grueso y con hueso.
- Y es un corte icónico, considerado en muchos restaurantes como un producto premium.
