Comercio
Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
El establecimiento edificado en Santa Catalina sustituye al ubicado en la avenida Juan Carlos I de Santo Ángel, que dejará de prestar servicio el sábado 22
Tal y como estaba previsto, el nuevo Mercadona edificado en la calle Santa Catalina, en la pedanía murciana de Santo Ángel, abrirá sus puertas el próximo lunes 24 de noviembre. La apertura de este nuevo local supone el cierre del establecimiento que hasta ahora operaba en la avenida Juan Carlos I de la citada pedanía, que deja de prestar servicio el sábado 22 de noviembre "por no cumplir los estándares requeridos por la compañía", matizaron fuentes de Mercadona a esta redacción.
La nueva tienda dispone de un aparcamiento de 135 plazas. De ellas, 5 son para vehículos eléctricos, 6 para motos y 8 para bicicletas. En cuanto a la sala de ventas, abarca una superficie de 1.805 metros cuadrados e incorporará la sección 'Listo para Comer', con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.
Desde la puesta en marcha de la sección 'Listo para Comer', en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes y cada vez amplía más el surtido que ofrece, aunque destacan las comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo “casero”, como las croquetas o la ensaladilla rusa, y platos principales como arroces, pasta, hamburguesas y bocadillos.
Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón y el papel.
Además, la nueva generación de supermercados eficientes dispone de unas características que tratan de mejorar la experiencia de compra: un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes son algunos de los factores que caracterizan a estos locales.
Así, la compañía cuenta con 62 supermercados en la Región de Murcia, de los que 55 disponen del modelo de tienda eficiente y ya tienen la sección ‘Listo para Comer’. La plantilla supera las 3.000 personas con empleo estable, tras la creación de 33 puestos de trabajo en el último ejercicio.
