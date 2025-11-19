Comercio
Murcia acoge un mercadillo vintage este fin de semana
El evento será en el hotel Sercotel Amistad y las prendas estarán a la venta por nueve euros
Lacoste y Tommy Hilfiger, entre otras marcas conocidas, llegan a Murcia este fin de semana. Los mercadillos 'vintage' son eventos cada vez más esperados. El mes pasado fue el turno de Billy's -que formó colas kilométricas frente al hotel Sercotel Amistad de Murcia- y ahora coge el relevo Crazy Zoco, que se instalará en la ciudad los días 21, 22 y 23 de noviembre.
La cita con la ropa de marca de segunda mano en esta ocasión será también en Sercotel Amistad Murcia, en la calle Condestable junto a El Corte Inglés. El mercadillo estará en funcionamiento desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche. Aunque es habitual que la gente comience a hacer cola antes de la apertura de puertas.
La entrada general será gratuita y todas las prendas, entre las que se encuentran marcas como Lacoste y Tommy Hilfiger, estarán a un precio de venta de 9 euros, como anuncia Crazy Zoco en sus redes sociales.
