Así funciona el nuevo buffet libre de ramen y sushi en Murcia por 17,95€: "Todos los platos se preparan al momento"

En los últimos días varios creadores de contenido gastronómico de Murcia han empezado a señalar un nuevo sitio que, literalmente, está a dos pasos de la Catedral. Se trata de Qing Tian Ramen Sushi Buffet, un restaurante asiático situado en la calle Conde del Valle de San Juan que ha llamado la atención por un formato bastante particular: buffet libre de sushi, ramen y cocina asiática, pero con platos hechos uno a uno nada más pedirlos.

El local funciona con un sistema aparentemente sencillo, pero que tiene sus normas. El cliente elige platos “por rondas” y la idea es pedir cinco platos por persona en cada tanda y pasar a la siguiente cuando ya se está terminando la anterior. Todo se cocina “a demanda” para que llegue a la mesa caliente y recién hecho y el propio establecimiento especifica que los platos no consumidos llevan un recargo y que, si se quieren para llevar, se cobran al precio de carta.

El precio del buffet también está cerrado: 17,95€ de lunes a jueves para adultos y 8,95€ para niños y 19,95€ de viernes a domingo y 9,95€ los niños. Las bebidas y los postres no entran en la tarifa y además es obligatorio pedir una bebida por persona.

Qué puedes pedir: ramen, sushi y cocina asiática en general

La carta es bastante larga y combina platos tradicionales japoneses con opciones más centradas en cocina asiática general. Entre los entrantes aparecen propuestas como rollitos de primavera, edamame, ravioli frito, takoyaki, crep de langostino o pato crujiente.

En la parte del ramen incluye varias versiones elaboradas con su caldo Qingtian, desde opciones con pollo, costilla o ternera, hasta una alternativa de verduras. También hay sopas de fideos estilo asiático, algunas con wanton y otras con base de carne o verduras.

La zona de wok y platos calientes es una de las más amplias: tallarines, fideos de arroz fritos, arroz tres delicias, arroz con pollo, con gamba, con pato o incluso uno tipo “mil delicias” con mezcla de carnes y verduras. A eso se suman elaboraciones de ternera, pollo, pato, gamba y cerdo con distintas salsas (desde curry a picante o teriyaki).

El sushi: nigiris, gunkan, makis, frito y hasta temaki

El apartado japonés puro también es largo: nigiris de salmón, atún, pez mantequilla o langostino; gunkan de salmón picante o wakame; makis básicos y otros más elaborados; sushi frito con cobertura crujiente; uramaki especiales como dragon roll, rainbow roll o versiones flameadas; y varios temakis rellenos de salmón, atún, langostino, pollo o pato.

A tener en cuenta antes de ir

El restaurante avisa de que sus platos pueden contener trazas de sésamo, soja o glutamato y que los pescados servidos crudos o semicrudos han pasado por el proceso de congelación obligatorio para evitar anisakis. También señalan que conviene avisar al personal si hay alergias o dietas concretas, porque pueden orientar sobre qué elegir.

Con este formato (buffet libre, pero con cocina hecha al momento) Qing Tian se suma a la tendencia de locales asiáticos que buscan diferenciarse del modelo tradicional. Por ahora el boca a boca digital parece estar funcionando y está claro por qué: una carta enorme, precios moderados y la opción de combinar ramen, sushi y platos calientes sin moverse del centro de Murcia.