Festejos

El encendido de Cortylandia y un belén inclusivo inauguran la Navidad en Murcia

La representación del nacimiento de Jesús contará con 120 figuras, algunas con los rasgos físicos característicos de las personas con síndrome de Down

Montaje del espectáculo navideño Cortylandia

Montaje del espectáculo navideño Cortylandia / Juan Carlos Caval

Judit López Picazo

El espectáculo de Cortylandia inaugura de forma oficial la Navidad en Murcia este viernes y, tras el evento, abrirá sus puertas el mercadillo navideño con un belén artesanal de 6 metros, con unas 120 figuras, además de una decena de casetas de productos típicos y tres 'food trucks'.

El belén, elaborado por el centro especial de empleo de la Fundación Prometeo de Torre Pacheco, será inclusivo al contar con figuras con síndrome de Down. En cuanto a las casetas, ofrecerán productos típicos navideños, desde turrones hasta pijamas y artículos de decoración, y los tres 'food trucks' venderán hamburguesas, pizzas y chocolate con churros.

Cortylandia

La propuesta que este año se representará en la avenida de la Libertad es ‘La ciudad del tiempo', con una instalación de 40 metros de ancho por 16 de altura y un espectáculo de unos 17 minutos protagonizado por Clock, un gran reloj de cuco que marca la vida de una ciudad fantástica donde minutos y segundos bailan al compás del tic-tac. La instalación incluye más de 20 personajes animados y 40 movimientos motorizados, y el acto será accesible para personas con discapacidad auditiva gracias a la presencia de un intérprete de lengua de signos.

Además, la edición de este año contará con un show de Murci-Insectos, que abrirá el acto del viernes a partir de las 19:00 horas. El programa incluye varias actuaciones musicales, seguidas de la intervención del alcalde y del director de El Corte Inglés antes de la cuenta atrás del encendido oficial.

Cortylandia ofrecerá pases diarios de unos 17 minutos del 22 de noviembre al 6 de enero, con funciones de mañana (12:00, 13:00 y 14:00 horas) y tarde (17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas), con horarios especiales en Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo.

TEMAS

El encendido de Cortylandia y un belén inclusivo inauguran la Navidad en Murcia

