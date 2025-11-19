Las costumbres "típicas de Murcia" que sorprenden a una joven argentina: "Cambian mucho los muebles de la casa"

En plena promoción de un mercadillo vintage que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad, una joven creadora de contenido argentina que lleva un tiempo viviendo en Murcia ha compartido en redes las tres costumbres murcianas que más le han llamado la atención desde que se ha instalado.

Su vídeo grabado para anunciar la feria (que se celebrará del viernes 21 al domingo 23, de 11 a 21 en el hotel Sercotel Amistad, con entrada gratuita y artículos a 9 euros) ha terminado convirtiéndose en un pequeño retrato costumbrista de la Región bajo la mirada de quien la vive por primera vez.

La primera sorpresa llega con los domingos en Murcia. En el vídeo la joven explica que “acá literalmente está todo cerrado, todo cerrado”, y que por eso es habitual hacer las compras el sábado “porque si no el domingo no encontrás nada”.

La tercera costumbre que menciona la creadora de contenido tiene que ver con el estilo y la estética. Asegura que le sorprendió “lo monas y arregladas que van las chicas”, que van “full maquillaje” y se visten “muy bien”. Atribuye parte de ese cuidado estético a las ferias vintage que se celebran en la ciudad y de las que, precisamente, ella misma está haciendo difusión.

La segunda costumbre que le llamó la atención fue la facilidad con la que los murcianos renuevan los muebles de casa: “acá la gente cambia mucho los muebles de la casa y cuando los cambian dejan los viejos en la calle”. Cuenta incluso que “el otro día fuimos con los chicos y había un escritorio divino en medio de la calle… impecable”.

Sin embargo aunque esta imagen es relativamente común en algunas zonas, no es la forma correcta de proceder. Según la información oficial del Ayuntamiento de Murcia, la recogida de enseres debe solicitarse a través del teléfono gratuito 900 511 133, disponible de lunes a viernes de 9 a 17 o a través del formulario habilitado en su web durante las 24 horas del día. Una vez hecha la solicitud, el servicio indica cuándo y cómo debe depositarse el objeto, que solo puede dejarse en el punto de contenedores más cercano entre las 21 y las 23 sin bloquear el paso.

Sistema piloto de recogida de enseres

Además desde junio de 2025 funciona en varias pedanías el sistema piloto “Un Solo Día”, que permite a los vecinos dejar hasta dos enseres o un máximo de ocho kilos sin necesidad de cita previa, siempre en el día asignado y en la franja horaria establecida. El Ayuntamiento recuerda también que abandonar muebles fuera de los cauces oficiales puede conllevar sanciones de hasta 12.000 euros.

Traperos y Remar

A este servicio municipal se suman opciones solidarias muy utilizadas en Murcia, como Traperos de Emaús, que gestiona la recogida y valorización de muebles a través de los teléfonos 968 871 116 y 660 333 383, y Remar Murcia, que ofrece retirada de muebles nuevos y usados, juguetes y otros enseres a través de su plataforma de contacto.