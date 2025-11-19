El aparcamiento de Hacienda en Murcia abrirá sus puertas en enero de 2026

El aparcamiento municipal de Hacienda, ubicado en Santiago y Zaraíche, abrirá sus puertas en enero de 2026. El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, visitó ayer las obras de construcción del disuasorio que será también un aliado contra las inundaciones.

El nuevo estacionamiento, que se desarrolla sobre una parcela de 10.463 metros cuadrados, será el primero que incorpore un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) que permitirá almacenar, retener y filtrar hasta 1,4 millones de litros de agua.

Con un presupuesto de 1,1 millones de euros, la infraestructura ha sido financiada conjuntamente por Aparcamurcia y Emuasa.

El subterráneo de Abenarabi estará operativo en febrero Las obras de adecuación del aparcamiento subterráneo de Abenarabi ya se han adjudicado y la previsión del Consistorio es que esté en funcionamiento en febrero. Esta intervención permitirá la apertura del parking quince años después y cuenta con un presupuesto de más de 300.000 euros. En una primera fase, se abrirán las tres primeras plantas con 440 plazas, 341 para uso público, y se ofertarán a un precio inferior en más de un 60 por ciento al medio de la zona, por solo un euro la hora. También se habilitarán bonos para comerciantes, trabajadores y vecinos.

Características

El sistema antiinundaciones se basa en pavimentos permeables y gravas que permitan la filtración de la escorrentía hacia las capas inferiores, donde se ubicarán 38 celdas con gravas drenantes que permitirán recoger, laminar y almacenar el agua de lluvia. Además, ha sido diseñado para gestionar hasta dos eventos consecutivos en menos de 48 horas, pasando de 230 a 4 litros por segundo.

En este momento, las obras se centran en la formación de viales y ya se han ejecutado las zanjas para instalar servicios como el alumbrado, cables de media tensión y los sistemas de telecomunicaciones.

El espacio contará con más de 1.000 árboles y arbustos

El espacio contará con 150 árboles y más de 900 arbustos para combatir el efecto isla de calor. El riego se gestionará de forma telemática y ya se han instalado anillos para proteger sus raíces. Además, la coloración del pavimento reducirá la absorción de radiación solar con el objetivo de disminuir la temperatura.

Plazos

Los trabajos del segundo lote comenzarán a ejecutarse en diciembre y contemplan la instalación de tecnología avanzada. Se incluyen en esta fase lectores de matrículas, pago contactless y el circuito cerrado de televisión.

Además, estas intervenciones se realizarán de forma simultánea otras pendientes, como instalación de las plantas y arbustos y la red de riego, así como el alumbrado, la pavimentación y la red de drenaje.

También falta por concluir la formación de accesos al disuasorio e instalar vallados, pórticos, aglomerado y señalización horizontal y vertical. Con todo, la previsión del Ayuntamiento es que el aparcamiento abra sus puertas en enero de 2026.