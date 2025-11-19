Aguas de Murcia lidera la economía circular con la codigestión energética en la Depuradora Murcia-Este

Desde Aguas de Murcia se están desarrollando en los últimos años una serie de actuaciones que permiten avanzar en el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en la gestión del ciclo urbano del agua y así la empresa ha dado un paso estratégico en su compromiso con la economía circular al redefinir el papel de sus infraestructuras de saneamiento.

La Depuradora Murcia-Este, la de mayor capacidad en la Región, ya no es solo un centro de tratamiento, sino una auténtica Ecofactoria que convierte lo que antes era un residuo en un recurso de alto valor como es la energía eléctrica.

Los residuos utilizados provienen principalmente de la industria alimentaria

El eje central de esta transformación es la codigestión, un innovador proceso que permite a la planta aprovechar múltiples corrientes de residuos orgánicos, más allá de los lodos generados por el propio ciclo del agua. Estos residuos complementarios, provenientes principalmente de la industria alimentaria, se mezclan y se introducen en los digestores anaerobios. En este entorno sin oxígeno, las bacterias transforman la materia orgánica en biogás. En el año 2024, el 61% de la energía consumida en EDAR Murcia-Este procedió de la cogeneración del biogás.

Este biogás es utilizado en una planta de cogeneración que de forma simultánea produce electricidad para el consumo interno de la EDAR, y energía térmica que se recupera en forma de calor para el calentamiento de los fangos en los digestores.

Beneficios ambientales y económicos de la codigestión

La implementación a escala real de la codigestión en Murcia-Este, operativa desde finales de 2022, ha generado un doble impacto positivo, por un lado el ambiental contribuyendo a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al desviar residuos orgánicos de los vertederos, alineándose con los objetivos climáticos de la región y por supuesto un impacto económico, maximizando la producción de biogás, lo que se traduce en una significativa reducción en el consumo de energía eléctrica de la depuradora.

Decantadores secundarios, fase de depuración previa a la salida de planta. / Aguas de Murcia

Rumbo a la autosuficiencia energética total

Los resultados obtenidos hasta la fecha son altamente positivos y demuestran la viabilidad del proyecto. En 2024, la planta generó cerca de 7.91 millones de kWh (energía eléctrica equivalente al consumo eléctrico anual de 2.418 hogares) lo que supuso que el 61% de la energía consumida por la planta fue generada por ella misma gracias al proceso de la codigestión. Esta cifra de autosuficiencia se incrementó hasta el 70% en febrero de este año.

Placas fotovoltaicas en la EDAR para aprovechamiento de energía en la planta. / Aguas de Murcia

Aguas de Murcia mantiene su objetivo de seguir mejorando y acercarse a la autosuficiencia energética total. Para lograrlo, están inmersos en el proyecto europeo ‘Life Merlin’, que permitirá explorar nuevas tecnologías como la Hidrólisis enzimática (saponificación y sonicación) y el uso de herramientas digitales de control inteligente para aumentar la eficiencia del proceso y la producción de biogás.

Desde la empresa municipal se están desarrollando en los últimos años una serie de actuaciones que permiten avanzar en el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en la gestión del ciclo urbano del agua.

Gestión local de residuos. El impacto en cifras

La estrategia de codigestión implementada en la Ecofactoría Murcia-Este permite la valorización de residuos a escala local, un factor clave para evitar el transporte de estos a otras Comunidades Autónomas y reforzar así no solo la sostenibilidad del municipio sino también la regional.

El balance de la gestión de residuos y el ciclo del agua en 2024 subraya el alcance de este modelo:

14.608 toneladas de residuos no peligrosos gestionados.

de residuos no peligrosos gestionados. 699.500 m3/año de agua reutilizada.

de agua reutilizada. El 63% del caudal reutilizado con destino al sector agrícola.

El objetivo de Aguas de Murcia

El objetivo de Aguas de Murcia es claro: conseguir que la Ecofactoria de Murcia-Este funcione de forma autónoma, utilizando exclusivamente la energía que ella misma produce a partir de los residuos que recibe pero sobre todo de los que deja de generar, un hito que la consolida como referente en la gestión sostenible del agua y la energía.

Sobre Aguas de Murcia Aguas de Murcia es la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento responsable de la gestión integral del Ciclo Urbano del Agua en el municipio de Murcia. Constituida en 1989 como sociedad mixta, está participada en un 51% por el Ayuntamiento de Murcia y en un 49% por la compañía privada Hidrogea. La entidad opera en un contexto de sequía estructural que exige una gestión eficiente y continua del recurso hídrico. Su plantilla de profesionales trabaja para garantizar un suministro de calidad y un servicio estable, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y promover un uso sostenible del agua en armonía con el medio ambiente. Aguas de Murcia abastece a más de 400.000 habitantes distribuidos en un área superior a 890 km², incorporando tecnologías avanzadas para optimizar los procesos de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Más información

Página web: https://www.emuasa.es/