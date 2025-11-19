Más de 16 millones para impulsar la vivienda y revisar el Plan General en Murcia

Más de 13 millones para el servicio de Urbanismo y casi 3 millones para Vivienda. Así es el reparto del Presupuesto para 2026 de la Concejalía de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, que lidera Antonio Navarro, y dispone de un total de 23.569.574 euros para desarrollar proyectos estratégicos en Murcia, como Conexión Sur, destinado a urbanizar los terrenos liberados al soterrarse las vías del tren, y Murcia Río, para la recuperación ambiental de la ribera del río Segura.

La revisión del Plan General es "una de las prioridades estratégicas de la Concejalía", matiza el Consistorio en un comunicado, ya que definirá el modelo de ciudad de los próximos años. El nuevo Plan incluirá criterios de sostenibilidad, movilidad y protección del patrimonio ambiental y agrícola. "Estamos diseñando el futuro para los próximos 30 años, y el 2026 será el año de la participación", señaló el edil Antonio Navarro en la presentación del Presupuesto.

En este sentido, Navarro explicó que desde la Concejalía se están realizando los estudios y la documentación de actualización y revisión del Plan General de Municipal de Ordenación, para adaptarlo a los nuevos retos urbanos: movilidad sostenible, crecimiento poblacional, gestión de la huerta y del entorno periurbano, y adaptación al cambio climático.

Conexión Sur

En cuanto al proyecto Conexión Sur, para recuperar más de 200.000 metros cuadrados de terrenos liberados al soterrarse las vías del tren, permitirá derribar barreras físicas que hasta ahora dividían barrios y pedanías al sur de Murcia.

La actuación se divide en dos lotes: el primer tramo abarca desde la calle Torre de Romo hasta el puente de la Ronda Sur de Murcia y el segundo tramo se desarrolla desde la parte baja del puente de la Ronda Sur hasta el Camino de Tiñosa. Este bulevar verde contempla también la creación de plazas, jardines y zonas infantiles, deportivas y peatonales.

La aportación económica que el Ayuntamiento de Murcia realizará durante el próximo año 2025 al préstamo participativo de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, formada por ADIF, la Comunidad Autónoma y el Consistorio, será de 2 millones de euros destinados a avanzar en el desarrollo urbano previsto. Los siguientes avances serán los proyectos de reparcelación y urbanización.

Navarro ya explicó a esta Redacción que esta iniciativa, junto a la futura ampliación del tranvía y la construcción del Parque Metropolitano de Barriomar, ha reavivado el interés de las promotoras por construir en la zona sur del municipio. Un ejemplo de ello es el complejo residencial Ribera Park, con el que se edificarán más de 200 viviendas junto al río Segura.

Rehabilitación energética

El Presupuesto también impulsa las actuaciones para la rehabilitación energética de viviendas, con la segunda fase de la iniciativa 'ERRP Murcia‑2 Pedanías', centrada en 75 viviendas de titularidad pública en las pedanías de Beniaján, Churra, Javalí Nuevo y Monteagudo.

Igualmente, el Ayuntamiento gestiona un parque municipal compuesto por 1.079 viviendas en régimen de alquiler social, distribuidas entre barrios urbanos y pedanías, y la Concejalía da continuidad al servicio de mantenimiento correctivo y preventivo.

Otra de la partida del Presupuesto destinado a vivienda viene a reforzar los convenios con el tercer sector para realizar programas de intervención comunitaria en barrios vulnerables. Este apoyo se plasma en iniciativas concretas que trabajan en los barrios con viviendas municipales del barrio del Infante Juan Manuel, La Paz y el Espíritu Santo, para fomentar la participación vecinal y reducir la conflictividad social. El Ayuntamiento destaca que estas iniciativas permiten no solo mejorar la convivencia, sino también ofrecer una red más fuerte de apoyo social para las familias en situaciones de vulnerabilidad.