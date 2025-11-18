Fiestas
El tenor argentino que cantó ante el Papa Francisco ilumina la Navidad en Murcia
El encendido de luces navideñas será este sábado en la plaza del Cardenal Belluga tras un espectáculo musical con temas navideños y populares
El encendido de las luces de Navidad será el 22 de noviembre de forma simultánea tanto en la ciudad de Murcia como en pedanías, arrancando por la plaza del Cardenal Belluga, donde dos grandes ángeles aguardan desde hace semanas el inicio de los festejos.
El encendido vendrá acompañado de un espectáculo musical a cargo del tenor argentino Martín Savi -quien ha actuado en escenarios como el Vaticano, ante el Papa Francisco-, así como de un castillo de fuegos artificiales, anunció el alcalde, José Ballesta, en rueda de prensa.
La plaza de Belluga, junto a la Catedral, acogerá un escenario de diez por ocho metros, efectos de nieve y humo y, a los ángeles luminosos que escoltan la fachada del palacio episcopal, se sumarán otras decoraciones, como cuatro grandes campanas.
Luces y decoraciones
Habrá 58 elementos 3D repartidos por todo el municipio, matizó, por su parte, el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y, en total, son 1.725 elementos decorativos y arcos de luz frente a los 1.300 que se instalaron en 2024. De estas decoraciones, 761 se destinan a la ciudad y 964 a las pedanías. A este respecto, el alcalde matizó que se trata de "lámparas LED de ultra bajo consumo, por lo que el gasto es mínimo".
En cuanto a los arcos decorativos, se instalarán 759 unidades en total, de las cuales 322 están en la ciudad y 437 en las pedanías, por lo que se multiplica por veinte el número alcalzado en 2024. Además, plazas y rincones como Santa Isabel, Europa, Santa Eulalia y el Teatro Romea sumarán estrellas 3D de 4 metros.
Avilés resaltó el mercadillo artesanal de Alfonso X, el mercadillo de la Glorieta de España y el Jardín de los Sueños del Malecón como otros escenarios de la Navidad murciana. En cuanto al Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular, se iluminará el viernes 28 de noviembre.
Espectáculo musical
El cantante lírico de Argentina Martín Savi interpretará canciones como El Himno de Murcia este sábado a partir de las siete de la tarde, en la plaza del Cardenal Belluga. Savi estará acompañado de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y del director Ángel Luis Carrillo, quien explicó que el espectáculo está más o menos dividido en dos partes, la primera más navideña y, la segunda, con canciones más conocidas.
"Es una época festiva y muy linda y quiero desear alegría a todos los murcianos. Vivan los 1200 años y viva el alcalde", declaró Savi durante el evento, poco antes de interpretar la clásica All I want for Christmas is you a modo de adelanto de su concierto del sábado.
Martín Savi ha compartido escenario con figuras internacionales como José Carreras, Il Divo y Julio Iglesias, con quien protagonizó una recordada actuación en el Luna Park. Su voz ha resonado en lugares tan emblemáticos como el Estadio Olímpico de Roma, la Basílica de San Francisco de Asís y el Vaticano, donde cantó ante el Papa Francisco.
