Administración local
El PSOE llevará al Pleno "el caos en la gestión del personal municipal" en Murcia
La propuesta socialista también exige que se agilicen los procesos selectivos y de estabilización de empleo
El PSOE vuelve a denunciar "el caos en la gestión del personal municipal" en Murcia. La edil socialista Ainhoa Sánchez defenderá una moción en el Pleno de este mes para pedir la aprobación de un Plan de Recursos Humanos que "permita cubrir vacantes y bajas, priorice los servicios esenciales y garantice condiciones laborales dignas para los empleados públicos", matiza la formación en un comunicado.
La propuesta socialista también exige la implementación de medidas urgentes de mejora del clima laboral, especialmente en Servicios Sociales y el área de Igualdad, y que se agilicen los procesos selectivos y de estabilización de empleo con una planificación rigurosa.
Al respecto, la edil socialista ha recordado que aún quedan oposiciones pendientes desde 2018, pese a que se han cobrado las tasas a los aspirantes. Además, prosiguió, la oferta de estabilización de 2022 sigue sin completarse y los concursos-oposición no cuentan aún con tribunales nombrados, pese a que deberían haber concluido antes del 31 de diciembre de 2024.
El PSOE lleva meses alertando de esta situación que, según la edil del PSOE, “está deteriorando de forma grave e injustificable el funcionamiento de numerosos servicios públicos”.
Servicios afectados
Por citar algunos ejemplos, Sánchez hizo referencia al área de Cultura, "donde la falta de personal ha provocado el cierre o la reducción de horarios en centros culturales y bibliotecas". También en Vivienda "la carencia de recursos humanos genera importantes retrasos en la tramitación de expedientes, hasta el punto de poner en riesgo la llegada de fondos europeos destinados a mejorar el acceso a viviendas asequibles en Murcia", asegura el PSOE en el escrito.
Esta situación de abandono y mala gestión se repite además en áreas como Descentralización, Medio Ambiente y Atención Ciudadana, “donde las vacantes sin cubrir y la ausencia de planificación ya se han convertido en la norma”, remarcó Sánchez.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas de un colegio de Murcia: 'La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Todo lo que debes saber sobre la Magna Procesión Jubilar de Murcia: horarios, itinerario y pasos
- Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
- Fue la Fábrica de Harinas de Murcia, pasó 50 años abandonada y ahora se transforma en eje de la creatividad murciana: así será La Constancia
- El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera