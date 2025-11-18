El PSOE llevará al Pleno "el caos en la gestión del personal municipal" en Murcia

El PSOE vuelve a denunciar "el caos en la gestión del personal municipal" en Murcia. La edil socialista Ainhoa Sánchez defenderá una moción en el Pleno de este mes para pedir la aprobación de un Plan de Recursos Humanos que "permita cubrir vacantes y bajas, priorice los servicios esenciales y garantice condiciones laborales dignas para los empleados públicos", matiza la formación en un comunicado.

La propuesta socialista también exige la implementación de medidas urgentes de mejora del clima laboral, especialmente en Servicios Sociales y el área de Igualdad, y que se agilicen los procesos selectivos y de estabilización de empleo con una planificación rigurosa.

Al respecto, la edil socialista ha recordado que aún quedan oposiciones pendientes desde 2018, pese a que se han cobrado las tasas a los aspirantes. Además, prosiguió, la oferta de estabilización de 2022 sigue sin completarse y los concursos-oposición no cuentan aún con tribunales nombrados, pese a que deberían haber concluido antes del 31 de diciembre de 2024.

El PSOE lleva meses alertando de esta situación que, según la edil del PSOE, “está deteriorando de forma grave e injustificable el funcionamiento de numerosos servicios públicos”.

Servicios afectados

Por citar algunos ejemplos, Sánchez hizo referencia al área de Cultura, "donde la falta de personal ha provocado el cierre o la reducción de horarios en centros culturales y bibliotecas". También en Vivienda "la carencia de recursos humanos genera importantes retrasos en la tramitación de expedientes, hasta el punto de poner en riesgo la llegada de fondos europeos destinados a mejorar el acceso a viviendas asequibles en Murcia", asegura el PSOE en el escrito.

Esta situación de abandono y mala gestión se repite además en áreas como Descentralización, Medio Ambiente y Atención Ciudadana, “donde las vacantes sin cubrir y la ausencia de planificación ya se han convertido en la norma”, remarcó Sánchez.