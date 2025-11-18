Iberdrola Inmobiliaria presenta Íkono Homes: Un proyecto de 174 viviendas que define una vida de altura en Nueva Condomina

Iberdrola Inmobiliaria ha anunciado el lanzamiento de Íkono Homes, un proyecto residencial de referencia concebido para una vida de altura en el corazón del privilegiado enclave de Nueva Condomina, Murcia. Esta exclusiva promoción se erige como una propuesta audaz y diferente, diseñada meticulosamente para aquellos que buscan un hogar que ofrezca emociones, comodidades y, sobre todo, una conexión inigualable con la ciudad.

El proyecto, que redefine lo que es un buen hogar y lo que significa vivir bien, está compuesto por 174 viviendas. Estas se distribuyen en dos imponentes torres de diseño contemporáneo. La filosofía central de Íkono Homes es que sus residentes no tengan que elegir entre ubicación o confort: lo tendrán todo.

El concepto se materializa como un proyecto que conecta contigo y con la ciudad, logrando una fusión perfecta entre la intimidad residencial y la más pura conectividad urbana. Es un lugar donde la ciudad está cerca, pero sin renunciar al sosiego, al diseño y a la calidad de vida. Todo ello, desarrollado con los más altos estándares de calidad.

Un enclave estratégico en pleno desarrollo

Íkono Homes se sitúa en Nueva Condomina, un área descrita como una zona en pleno desarrollo y situada al norte del núcleo urbano de Murcia. Esta ubicación no es casual; Nueva Condomina constituye uno de los polos urbanos, comerciales y de ocio más representativos de la ciudad.

En los últimos años, la zona se ha consolidado como un espacio multifuncional. Este dinamismo le permite combinar infraestructuras deportivas de primer nivel, como el Estadio de fútbol, con servicios comerciales de gran envergadura y equipamientos públicos esenciales.

Se define como un espacio moderno, accesible y dotado de servicios integrales. Nueva Condomina se caracteriza por su constante evolución, con proyectos de mejora activos en transporte, sostenibilidad, espacios verdes e infraestructuras urbanas. Esta vitalidad convierte a la zona en un referente estratégico para el desarrollo económico, social y urbano de Murcia, posicionándose como un lugar para vivir tu futuro.

El proyecto garantiza que moverse desde el hogar sea fácil, rápido y cómodo

Conectividad total: la ciudad a tus pies

Uno de los grandes valores de Íkono Homes es su excepcional conectividad, que pone la ciudad a tus pies. El proyecto garantiza que moverse desde el hogar sea fácil, rápido y cómodo. Los residentes podrán levantarse cada mañana, salir por su propia puerta y, en pocos pasos, acceder al tranvía o autobús para llegar al centro, a la universidad o a una reunión.

La red de transporte público es uno de sus puntos fuertes:

Tranvía: La línea L1 del tranvía de Murcia conecta directamente la parada «Estadio Nueva Condomina» con puntos clave de la ciudad y con la Universidad.

La línea conecta directamente la parada «Estadio Nueva Condomina» con puntos clave de la ciudad y con la Universidad. Autobús: Múltiples líneas de autobús urbanas e interurbanas acercan aún más la ciudad a Íkono Homes . Entre las líneas más relevantes se encuentran la 32B , la 37 y la 49 .

Múltiples líneas de autobús urbanas e interurbanas acercan aún más la ciudad a . Entre las líneas más relevantes se encuentran la , la y la . Vehículo Privado: Para quienes optan por el vehículo privado, Íkono Homes goza de conexiones estratégicas. El residencial ofrece acceso inmediato a la Autovía A-7, la Autovía A-30, la Ronda Oeste y las principales vías urbanas de Murcia. Esta excelente conectividad a través de autopistas facilita los desplazamientos a cualquier rincón de la Región.

Un ecosistema de zonas comunes para una slow life

Íkono Homes ofrece un ecosistema residencial integral, con zonas comunes que enriquecen tu día a día. Estas instalaciones están diseñadas para diferentes momentos de la vida, creando un entorno donde el bienestar, el ocio y la vida cotidiana conviven en armonía.

Las instalaciones incluyen:

Crystal Lagoon / piscina: Una espectacular laguna de aguas cristalinas , inspirada en entornos tropicales. Está diseñada para poder relajarte del estrés diario mientras los más pequeños disfrutan.

Una espectacular , inspirada en entornos tropicales. Está diseñada para poder mientras los más pequeños disfrutan. Espacios de Trabajo y Social: El complejo dispone de una zona de coworking , moderna y acogedora, que está conectada con fibra y perfectamente acondicionada para los nuevos estándares de trabajo. A esto se suma una sala comunitaria polivalente , adecuada para reuniones, celebraciones o actividades variadas.

El complejo dispone de una , moderna y acogedora, que está y perfectamente acondicionada para los nuevos estándares de trabajo. A esto se suma una , adecuada para reuniones, celebraciones o actividades variadas. Salud y Deporte: Se fomenta un estilo de vida activo con un gimnasio interior con equipamiento completo para entrenar sin salir del residencial, y un gimnasio exterior para ejercitarse en contacto con el aire libre y rodeado de zonas verdes. El complejo también cuenta con pista de pádel .

Se fomenta un estilo de vida activo con un para entrenar sin salir del residencial, y un para ejercitarse en contacto con el aire libre y rodeado de zonas verdes. El complejo también cuenta con . Bienestar: El diseño se completa con áreas ajardinadas y senderos interiores destinados a pasear, relajarte o meditar, todo ello en un entorno vegetal diseñado para la convivencia y la vida slow life.

La promoción ofrece tipologías de vivienda con carácter propio, diseñadas para responder a distintos deseos de vida. / L. O.

Viviendas con carácter propio

La promoción ofrece tipologías de vivienda con carácter propio, diseñadas para responder a distintos deseos de vida. El proyecto presenta tipologías versátiles que abarcan desde 1 a 4 dormitorios. Todas las viviendas, sin excepción, se entregan con garaje y trastero, ofreciendo soluciones para cada estilo de vida.

Cada espacio ha sido diseñado meticulosamente para maximizar la luz natural, el confort y la calidad de vida de sus residentes.

Entre las tipologías destacan:

Plantas bajas con piscina privada: ofrecen una extensión interior-exterior exclusiva frente a tu puerta.

ofrecen una extensión interior-exterior exclusiva frente a tu puerta. Plantas intermedias con amplias terrazas: estos hogares cuentan con espacios donde el interior se funde con el exterior, ideales para reuniones, cenas al aire libre y vida social.

estos hogares cuentan con espacios donde el interior se funde con el exterior, ideales para reuniones, cenas al aire libre y vida social. Áticos de 2 y 3 dormitorios: Definen una vida elevada a su máxima expresión. Cuentan con jacuzzi y vistas panorámicas 360°, ofreciendo panorámicas que abarcan la ciudad y el horizonte murciano.

Todas las viviendas destacan por su luminosidad, el uso de ventilación cruzada y la utilización de materiales de alta calidad que armonizan estética y funcionalidad.

Compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia

Íkono Homes materializa la apuesta de la compañía por la sostenibilidad y la eficiencia. Los proyectos se ejecutan utilizando la última tecnología y los métodos constructivos más respetuosos con el medioambiente. Este compromiso se certifica con la obtención de la Calificación energética clase A y el prestigioso sello BREEAM.

A parte de este proyecto, Iberdrola Inmobiliaria tiene en comercialización otras promociones en la zona de Guadalupe de Murcia.

Más información

Para obtener más información solo hay que llamar al 635193390 o al 968970101.