Festejos
Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
La iluminación navideña de ciudad y pedanías comenzará a brillar el 28 de noviembre de forma simultánea
La Navidad ilumina Murcia más de un mes antes de la fecha que marca el calendario y, en esta ocasión, el espectáculo Cortylandia de El Corte Inglés se adelanta al encendido oficial de la iluminación navideña de ciudad y pedanías.
Un gran reloj suizo y un árbol navideño llegaron ayer a la fachada de El Corte Inglés, en la avenida de la Libertad, cuando inició el montaje del espectáculo titulado 'La ciudad del tiempo'. La inauguración será el próximo viernes 21 de noviembre, a las 19:00 horas, después de un show musical previo a cargo de Murci-Insectos. El espectáculo podrá disfrutarse del 21 de noviembre al 5 de enero, con pases diarios de unos 17 minutos de lunes a domingo.
Ademñas, regresa el Jardín de los Sueños al Malecón, que se inaugurará el 12 de diciembre, y la muestra de artesanía se estrena en Alfonso X el 4 de diciembre.
Encendido en la ciudad y pedanías
Al día siguiente, la plaza del Cardenal Belluga -que ya está decorada con dos ángeles- será por primera vez el escenario para el encendido general y simultáneo de toda la iluminación navideña de la ciudad, así como de las pedanías
La segunda gran cita será el viernes 28 de noviembre, cuando la Plaza Circular inaugurará el esperado Gran Árbol de Navidad.
Además, el primer concurso de villancicos Murcia Xmas Fest repartirá premios de 750 y 250 euros en dos categorías: junior, para participantes de entre 7 y 12 años, y libre, para mayores de 13 años. Cada grupo, formado de tres a ocho integrantes, tiene hasta 30 de noviembre para formalizar las inscripciones y deberá presentar dos villancicos, de modo que concursarán con una versión de un villancico tradicional y una composición original.
La avenida de la Libertad será el escenario de todos los conciertos, que se desarrollarán por las tardes, entre las 17:00 y las 21:00 horas, y la gran final se celebrará el 27 de diciembre.
Los ganadores de cada categoría recibirán una tarjeta regalo de 750 euros de El Corte Inglés y, los segundos clasificados, obtendrán 250 euros. Además, existe la posibilidad de interpretar el villancico ganador en el árbol de Navidad de 2027.
Todos los detalles
Cortylandia regresa a El Corte Inglés con una nueva propuesta titulada 'La ciudad del tiempo', protagonizada por un gran reloj de madera que centra la narración y la escenografía.
La puesta en marcha de Cortylandia es el resultado de un trabajo artesanal que se desarrolla durante todo el año. El proceso comienza con el diseño de la maqueta y el boceto inicial, a partir de la idea elegida para cada edición. En agosto arranca el modelado de personajes y el estudio de sus movimientos, articulaciones y efectos de luz. En los meses finales, el equipo se dedica al montaje, el transporte de muñecos y estructuras, y las pruebas generales que dan vida al espectáculo.
La inauguración contará con un show musical previo a cargo de Murci-Insectos, que dará paso al estreno oficial. Como cada año, el montaje busca recrear un cuento animado capaz de despertar la ilusión tanto de niños como de adultos.
Horarios de Cortylandia
El espectáculo podrá disfrutarse del 21 de noviembre al 5 de enero, con pases diarios de lunes a domingo:
- Mañanas: 12:00, 13:00 y 14:00 horas.
- Tardes: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Excepciones:
- 24 y 31 de diciembre: mañana a las 12:00, 13:00 y 14:00 h; tarde a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas.
- 25 de diciembre y 1 de enero: únicamente pases de tarde a las 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas.
- 6 de enero: mañana a las 12:00, 13:00 y 14:00 h.
Cada pase tiene una duración aproximada de 17 minutos.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas de un colegio de Murcia: 'La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Todo lo que debes saber sobre la Magna Procesión Jubilar de Murcia: horarios, itinerario y pasos
- Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
- Fue la Fábrica de Harinas de Murcia, pasó 50 años abandonada y ahora se transforma en eje de la creatividad murciana: así será La Constancia
- El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera