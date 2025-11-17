Así será el nuevo Cortylandia de Murcia: fechas, horarios y todas las novedades

El Corte Inglés de Murcia inaugurará su espectáculo navideño Cortylandia el próximo viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas, dando así el pistoletazo de salida a su campaña de Navidad. La atracción, que regresó el año pasado con una gran acogida, vuelve estas navidades con una nueva propuesta titulada 'La ciudad del tiempo', protagonizada por un gran reloj de madera que centra la narración y la escenografía.

La puesta en marcha de Cortylandia es el resultado de un trabajo artesanal que se desarrolla durante todo el año. El proceso comienza con el diseño de la maqueta y el boceto inicial, a partir de la idea elegida para cada edición. En agosto arranca el modelado de personajes y el estudio de sus movimientos, articulaciones y efectos de luz. En los meses finales, el equipo se dedica al montaje, el transporte de muñecos y estructuras, y las pruebas generales que dan vida al espectáculo.

La inauguración contará con un show musical previo a cargo de Murci-Insectos, que dará paso al estreno oficial. Como cada año, el montaje busca recrear un cuento animado capaz de despertar la ilusión tanto de niños como de adultos.

Horarios de Cortylandia

El espectáculo podrá disfrutarse del 21 de noviembre al 5 de enero, con pases diarios de lunes a domingo:

Mañanas: 12:00, 13:00 y 14:00 horas.

Tardes: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Excepciones:

24 y 31 de diciembre: mañana a las 12:00, 13:00 y 14:00 h; tarde a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

25 de diciembre y 1 de enero: únicamente pases de tarde a las 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas.

6 de enero: mañana a las 12:00, 13:00 y 14:00 h.

Cada pase tiene una duración aproximada de 17 minutos.