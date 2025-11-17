¿Qué se puede y qué no se puede hacer a bordo de un patinete en Murcia?

Cada vez hay más patinetes eléctricos en la ciudad y, aunque existen carriles específicos para ellos, su convivencia con el resto de usuarios de la vía sigue siendo complicada. La Policía Local de Murcia extendió un total de 2.938 denuncias a usuarios de un vehículo de movilidad personal (VMP) desde el 1 de enero al 27 de octubre de 2025.

Las multas son fruto de la ordenanza de movilidad, la primera del municipio murciano, que fue aprobada de manera definitiva durante el Pleno del mes de marzo de 2024 y contemplaba la prohibición de la circulación de patinetes eléctricos por zonas peatonales y aceras. Pero, ¿qué dice esta normativa, qué se puede hacer y qué no a bordo de un patinete eléctrico en la capital de la Región?

Como mínimo, 15 años

La ordenanza de movilidad establece que la edad mínima para el uso de patinetes eléctricos son los 15 años y por debajo de ese límite sólo podrán usar este tipo de vehículos los menores acompañados y bajo la supervisión de sus progenitores o tutores legales.

Por dónde no se puede ir

De las infracciones más habitual de las detectadas en el municipio es la de circular con el patinete por la acera o zona peatonal. Se multó, en lo que va de año, 552 veces a alguien sorprendido cuando circulaba con el patinete por zonas peatonales. No se puede ir tampoco por travesías, autopistas, autovías ni túneles urbanos. La cuantía a pagar oscila entre los 80 y los 200 euros.

Solo una persona

Ver a dos personas a bordo de un patinete es habitual, pero no es legal. De hecho, la mayoría de las sanciones puestas este año en Murcia, un total de 597, fueron porque la Policía sorprendió a dos (o más) personas a bordo de un vehículo pensado, en esencia, para transportar solo a una.

Prohibido ir ebrio

Circular en patinete tras haber consumido drogas o con tasas de alcohol superiores a las establecidas está completamente prohibido. Quien lo haga se enfrenta a sanciones de mil euros, destaca la Policía.

Casco recomendable

El uso del casco en los VMP es recomendable, salvo que los vehículos circulen por vías interurbanas, en las que será obligatorio. "Es la mejor manera de proteger tu seguridad", recuerda la Policía. Sin embargo, al no ser obligatorio por ley, no se multaría a quien no lo llevase.

Sin auriculares

Está prohibido el uso de auriculares y de cualquier dispositivo que pueda disminuir la atención del conductor mientras se conduce un patinete eléctrico en el término municipal de Murcia.

Respetar las señales

Como cualquier usuario de la vía, tanto peatones como conductores. Respetar los semáforos es crucial. Mientras, en la ciudad de Murcia, muchos conductores de coches se quejan de que los usuarios de patinetes se les cruzan, mientras que las personas que apuestan por moverse con su VMP apuntan que el peligro en el casco urbano son los automóviles y recuerdan que ellos están más desprotegidos.

Velocidad moderada

Los patinetes han de ir de forma preferente por los carriles bici "a velocidad moderada y no excediendo los 10 kilómetros por hora".

La Unidad Motorista de la Policía Local de Murcia inmovilizó hace poco un patinete cuyo conductor circulaba a 99 kilómetros por hora en la pedanía murciana de Los Garres. Con la ley en la mano, la velocidad máxima a la que pueden circular es 25 kilómetros por hora, por lo que el conductor localizado en Los Garres cuadruplicaba el máximo de la velocidad permitida para estos vehículos.

El seguro

En Murcia, ahora mismo, es solo recomendable contar con una póliza. Sin embargo, el Gobierno que preside Pedro Sánchez, en su afán de ‘poner orden’ en el sector, decidió que fuese norma que quien se suba a un patín eléctrico lo haga siempre con una seguridad, tanto para sí mismo como para el resto de usuarios de la vía. Por ello, los dueños de los VMP deberán contratar obligatoriamente una póliza de responsabilidad civil. Si no la tienen, no podrán circular. Cabe recordar que, a nivel nacional, el seguro para patinetes será obligatorio a partir del 2 de enero de 2026.

Esta medida que unifica criterios fue aprobada ya en la Cámara Baja, mediante una modificación de la Ley de Seguros de Automóviles. El cambio legislativo contempla, asimismo, crear en la Dirección General de Tráfico (DGT) un registro de los propietarios de estos dispositivos.

¿Cuántos hay?

La Dirección General de Tráfico (DGT) quiere saber cuántos patinetes eléctricos hay en la Región y de quién son. Para tenerlos fichados, se prevé la creación de un registro, el cual, según ha establecido la normativa a nivel nacional, ha de estar operativo el 2 de enero de 2026. Sí se sabe cuántos coches y cuántas motos hay. Faltan los VMP.

Consejos, no obligaciones

Aunque no sea obligatorio, la Policía tiene recomendaciones: