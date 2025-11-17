Las placas de las calles indicarán los niveles de tráfico, contaminación y polen en Murcia y pedanías

Al pasear por el centro de Murcia, es posible escanear con el teléfono móvil las placas de algunas calles para conocer al momento la historia de la vía, así como lugares de interés y comercios cercanos. Y, el próximo año, esta iniciativa se extenderá al resto del municipio para ofrecer, además, métricas como la calidad del aire, los niveles de polen y el estado del tráfico, entre otros aspectos.

Esta es la mayor novedad de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial para el año que viene, anunciada por el edil del ramo, Marco Antonio Fernández, en rueda de prensa. En el Presupuesto municipal de 2026, el servicio de Estadística cuenta con casi 2 millones de los 23,3 que recibe en total la Concejalía.

Además de elaborar el padrón municipal, así como otros servicios como el callejero de Murcia, Estadística se encargará este 2026 de instalar más de 19.000 placas inteligentes en calles de barrios y pedanías. Con esta iniciativa, algunos carteles viarios se sustituirán por otros que incorporen un código de colores en una esquina, que se podrá escanear a través de una aplicación móvil para conocer datos históricos y métricas.

La principal innovación de estos códigos, a diferencia de los códigos QR, es que pueden ser detectados a mucha distancia, lo que permite situarlos a gran altura. Además, no necesitan ser enfocados ni encuadrados en el móvil y, por lo tanto, pueden ser utilizados por personas con discapacidad visual y otro tipo de discapacidades motrices.

El contrato para extender este proyecto a barrios y pedanías está en proceso de licitación y se podría adjudicar en febrero. El edil explicó que se priorizará el cambio de aquellas placas que estén deterioradas y las de calles para las que se haya solicitado un cambio de nombre. Además, se extenderá la iniciativa a nuevas calles y plazas y llegará a pedanías que hasta ahora no contaban con esta innovación.

Datos disponibles

Al escanear los códigos de colores, murcianos y visitantes tendrán acceso a información relevante, como las paradas de autobús y los comercios cercanos, así como otros lugares de interés como pueden ser colegios y centros sanitarios y culturales, entre otros espacios.

También se informará de las métricas disponibles, como la calidad del aire, los niveles de polen y el estado del tráfico, detalló el edil.

En cuanto a los datos históricos, se incluyen los antiguos nombres de la vía en diferentes formatos y 33 idiomas distintos. Las placas incorporan, además, el sistema de accesibilidad de NaviLens, por lo que podrán usarlo personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva.

Esta iniciativa, desarrollada junto a la Concejalía Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, ya está operativa en algunas de las calles del centro de Murcia como es el caso, por ejemplo, de Trapería, Platería, Isaac Albéniz y Pamplona de Espinardo. Las primeras placas llegaron a más de 150 calles y plazas, sobre todo, a lo largo del trazado que recorre la antigua muralla medieval.