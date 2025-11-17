Murcia cuenta con 45 nuevos bomberos: "Bienvenidos al mejor trabajo del mundo"

Los 45 bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) que superaron su formación en la academia municipal han tomado posesión este lunes como funcionarios de carrera, culminando así el proceso iniciado tras la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el pasado 6 de noviembre. Los nuevos efectivos se incorporan así de manera plena a los turnos y servicios operativos del SEIS, indica el Consistorio.

El acto de toma de posesión, celebrado en el Ayuntamiento de Murcia, ha estado presidido por el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y ha contado con la presencia de los ediles de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, y de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que han acompañado a los nuevos bomberos en su incorporación definitiva a la plantilla municipal.

Los nuevos funcionarios se suman al refuerzo del área de seguridad y emergencias impulsado por el Consistorio en los últimos meses. En paralelo a esta promoción, el Ayuntamiento continúa desarrollando academias y procesos formativos para dotar al SEIS de personal especializado, como los 22 conductores de emergencias cuya formación concluirá próximamente.

La academia ha incluido un completo programa de formación teórica y práctica en prevención, intervención en incendios, rescate, manejo de equipos y prácticas operativas en dependencias y salidas reales, con el objetivo de garantizar su plena capacitación y su adaptación a los protocolos del servicio.

"La incorporación de estos 45 bomberos consolida el firme compromiso del Ayuntamiento con la seguridad y las emergencias. Tras meses de intensa formación, hoy se integran de manera definitiva en uno de los servicios más exigentes y esenciales para la protección de todos los murcianos", ha destacado Guillén.

Por su parte, José Francisco Muñoz ha puesto en valor el esfuerzo de los nuevos profesionales y la importancia de seguir avanzando en la modernización y dotación de los servicios municipales. "Hoy damos un paso más en la consolidación de una estructura operativa sólida, eficiente y preparada para responder a las necesidades de un municipio en crecimiento. La coordinación entre áreas y la planificación responsable es clave para garantizar un servicio público de calidad", ha subrayado.

La incorporación de estos 45 nuevos bomberos forma parte de una estrategia municipal de fortalecimiento de los servicios de seguridad y emergencias que combina la convocatoria de nuevas plazas, los procesos de estabilización y la mejora permanente de la formación interna. Hay que recordar que en febrero también se incorporaron 25 nuevos cabos, suboficiales y sargentos al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y, el pasado 14 de julio, hacían lo propio 57 efectivos de Policía Local.

En total, el Ayuntamiento de Murcia ha incorporado a más de 830 nuevos efectivos a las diferentes categorías de los cuerpos de bomberos y Policía Local, incluidos en las Ofertas de Empleo Público de los últimos 10 años, en el periodo comprendido entre 2015 y 2025.

Asimismo, Guillén ha recordado que hace apenas unas semanas la Mesa de Negociación aprobó la incorporación de 66 nuevos efectivos que reforzarán el área de Seguridad Ciudadana y Emergencias y cuya incorporación definitiva está prevista para 2026, tras su aprobación en Junta de Gobierno y en el Pleno municipal.

Más de 3.300 empleados, en 119 servicios, componen la plantilla municipal. Con estos nombramientos, el Consistorio da un paso más hacia una administración más eficiente y cercana, para dar respuesta a las necesidades de los murcianos.