Murcia celebra su primer concurso de villancicos con versiones tradicionales y composiciones originales

El primer concurso de villancicos Murcia Xmas Fest repartirá premios de 750 y 250 euros en dos categorías: junior, para participantes de entre 7 y 12 años, y libre, para mayores de 13 años. Los grupos musicales y corales interesados tienen hasta el 30 de noviembre para formalizar las inscripciones a través de la web del evento o en la app Tu Murcia.

Cada grupo, formado de tres a ocho integrantes, deberá presentar dos villancicos, de modo que concursarán con una versión de un villancico tradicional y una composición original, detalló en la presentación del evento el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, en rueda de prensa.

Los grupos seleccionados participarán en la fase semifinales, que tendrán lugar los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre, mientras la gran final se celebrará el 27 de diciembre. La avenida de la Libertad será el escenario de todos los conciertos, que se desarrollarán por las tardes, entre las 17:00 y las 21:00 horas.

En cuanto a la votación, combinará el 50 por ciento de voto popular, a través de la app Tu Murcia, y el 50 por ciento de valoración de un jurado profesional, que evaluará interpretación, creatividad y calidad musical. Los ganadores de cada categoría recibirán una tarjeta regalo de 750 euros de El Corte Inglés y, los segundos clasificados, obtendrán 250 euros. Además, existe la posibilidad de interpretar el villancico ganador en el árbol de Navidad de 2027.

Reacciones

"Murcia Xmas Fest es una de las grandes novedades que incluimos este año, desde el Ayuntamiento de Murcia, a la programación navideña con el objetivo de ofrecer a los murcianos de todas las edades, pero en especial a los jóvenes y a los coros, grupos y estudiantes, una propuesta innovadora para involucrarles en la celebración colectiva de la Navidad", subrayó Guillén.

Por su parte, el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, señaló que el certamen "se convierte en un motivo más para salir a nuestras calles y visitar nuestros comercios, generando un ambiente festivo y comunitario muy especial".

Asimismo, Santiago Sánchez, director regional de comunicación de El Corte Inglés, expresó su satisfacción por apoyar "una iniciativa que promueve la expresión artística, la ilusión de la Navidad y la participación ciudadana, y que además contribuye a dinamizar el centro de la ciudad en una de sus épocas más mágicas".