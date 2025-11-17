El Ayuntamiento de Murcia da 7,5 millones a las Juntas Municipales: estos son los proyectos contemplados

Las pedanías de Murcia recibirán más de 20 millones en 2026 para materializar proyectos. De esta cantidad, 12,7 serán para iniciativas ya previstas y más de 7,5 quedarán a disposición de las Juntas Municipales, anunció el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, en la presentación del Presupuesto para 2026 de su Concejalía.

Además, a estas cifras se suman los nuevos contratos de mantenimiento para la vía pública, con 2,5 millones anuales, y de colegios, con 654.000 euros. En este punto, Fernández subrayó el aumento del gasto para el mantenimiento de la vía pública en pedanías, que se triplicará el año que viene al pasar de los 800.000 euros destinados en 2025 a los 2,5 millones previstos en 2026. También el presupuesto destinado a los colegios aumenta más de un 50 por ciento, al pasar de los 437.000 euros de 2025 a los 654.000 de 2026.

Por otro lado, el servicio de Estadística, encargado de realizar el padrón municipal, recibe también casi 2 millones; el mantenimiento general, con la mejora de edificios y vehículos municipales, recibe otros 5,8 millones, y en este ámbito resalta el plan especial de mejora de edificios municipales con 500.000 euros para acometer actuaciones en centros culturales y de mayores, entre otros espacios.

Destaca asimismo el proyecto de Las Fortalezas del Rey Lobo, que cuenta con una dotación de 2,7 millones para ejecutar la segunda fase de recuperación, centrada en rehabilitar la parte superior del complejo palaciego de Ibn Mardanis, más conocido como el Castillejo de Monteagudo. Fernández afirmó que se han duplicado las actividades escolares en este espacio histórico y que las visitas guiadas se llenan en su totalidad apenas horas después de ser anunciadas.

Proyectos

En total, el Presupuesto de la Concejalía asciende a 23,3 millones. Aunque el grueso de las inversiones lo reciben las pedanías. Las Juntas Municipales dispondrán de más de 7,5 millones para acometer pequeñas intervenciones que no queden cubiertas con el nuevo contrato de mantenimiento de la vía pública. Más de 4 millones provienen de remanentes de ejercicios anteriores y 2,4 son de nueva incorporación. Esta cifra también engloba el presupuesto de las Juntas de Distrito, que reciben casi 700.000 euros.

Por último, se destinan 12,7 millones para la ejecución de grandes proyectos ya contemplados. Entre estas actuaciones, se encuentran la ampliación y mejora de los centros municipales de Nonduermas, Barqueros y La Alberca y la construcción del centro de Los Dolores, cuyo proceso de licitación "empezará en breves", detalló el edil.

También se incluye en este apartado la ya anunciada biblioteca y sala de estudios en El Palmar, con 1,8 millones para convertir el edificio Escuelas Nuevas en un centro integral de servicios públicos.

Rebelión de pedáneos

El concejal también contestó al malestar de los alcaldes y vocales de las Juntas Municipales. Algunos miembros de las Juntas incluso amagaron con dimitir y marcharse debido al contrato de este año de pequeñas reparaciones, que finalmente no fue adjudicado y se devolvió el dinero a las Juntas.

El problema es que disponen hasta el 15 de diciembre para invertir los fondos y contratos como los de reparaciones necesitan meses para materializarse, por lo que se ven obligados a gastarlos en gastos superfluos, como actividades y festejos.

A este respecto, el edil aseguró que "el dinero estuvo disponible desde julio" y que "los plazos son los mismos de todos los años". Además, aclaró que el dinero no se pierde en ningún caso, pues "se queda en el Ayuntamiento" y lo que no se utilice para un proyecto se empleará en otro.

Asimismo, indicó que se utilizarán los pliegos y estudios ya realizados y, como pudo saber esta redacción, se añadieron cuatro técnicos al área de Descentralización para agilizar los trámites. Por último, indicó que hay algunos pedáneos nuevos que "aún no saben como funciona la administración".