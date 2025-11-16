Siete años de ODSesiones compartidas

El proyecto ODSesiones de la Universidad de Murcia (UMU), que conciencia desde 2019 a 2025 acerca de la importancia de la sostenibilidad en su triple dimensión económica, social y medioambiental tanto entre la comunidad universitaria como la sociedad murciana, acumula en su trayectoria un total de nueve reconocimientos.

Foto de familia de los premios concedidos por la Universidad de Valladolid. / UMU

El último, concedido esta misma semana por parte de la Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida por colaborar con la asociación y difusión de sus actividades. Este galardón lo recogió el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura, Longinos Marín, de manos de la presidenta de Famdif/Cocemfe Murcia, Carmen Gil.

Este mes de noviembre ODSesiones también ha obtenido nuevos galardones. De hecho, ha sido reconocido por la Universidad de Valladolid en el marco de los II Edición de los Premios a la Excelencia Comunicativa de Servicio Público en la categoría de ‘Voluntariado y Responsabilidad Social’ por impulsar la RSC y la sostenibilidad desde el ámbito universitario.

El jurado reconoció la trayectoria, la promoción de la comunicación responsable, la divulgación cultural y su compromiso social. Cabe recordar que ODSesiones se ha expandido durante dos años consecutivos al ámbito nacional gracias al apoyo del gobierno de España a través de ‘Universitari@s ODSesionad@s’ en 2024 y ‘+ Universitari@s ODSesionad@s’ en 2025, impulsando los ODS con actividades en más de 40 universidades públicas de toda España.

Carmen Gil, a la izquierda, junto a Longinos Marín, Vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura UMU / UMU

Un reconocimiento que se suma al recibido por parte de la asociación de empresas que fomentan la inserción social en la Región, Crysalia, por confiar en un modelo económico que combina rentabilidad con impacto social positivo. Con anterioridad, el equipo de ODSesiones se desplazó a Madrid para participar en el ‘Sustainability Day 2025’, evento en donde se reconocen por parte del grupo de comunicación Custommedia, editor del medios especializado CompromisoRSE, las mejores iniciativas en sostenibilidad en España.

En esta quinta edición del ‘Sustainability Day’ se premiaron más de 60 acciones en seis categorías: administraciones públicas, empresas, instituciones académicas, ONG y fundaciones, organizaciones y startups. La UMU fue galardonada en la categoría de ‘Formación y centros educativos’ por la iniciativa ‘+ Universitari@s ODSesionad@s’, que supuso la expansión nacional de ODSesiones y que permitió la puesta en marcha de más de 100 actividades distribuidas por toda la geografía española. El premio lo recogió la coordinadora de Responsabilidad Social de la UMU, Inés López.

Este premio se suma a los obtenidos por ODSesiones por parte de la CARM, RAGA Internacional, la Fundación ONCE, el medio de comunicación Corresponsables y la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur). Otro de sus hitos ha sido la participación en la Cumbre del Clima COP25, así como en las cuatro últimas ediciones de la ‘Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible’ que organiza la Universidad de Columbia en Nueva York.

Este mes, ODSesiones se centra en resaltar la importancia del ODS 17 ‘Alianzas para lograr los objetivos’. Por ello, organiza hasta el 30 de noviembre más de 30 actividades en tres facultades: Educación, Filosofía y Letras. El punto y final será en la gala de clausura, que lleva por título ‘La última ODSesión’. Este evento se celebra el próximo 21 de noviembre en el Cuartel de Artillería de Murcia, al que asistirán más de 250 representantes del mundo académico, político, empresarial y entidades del tercer sector.

‘La última ODSesión’ será un acto de agradecimiento no solo a la comunidad universitaria UMU, cuyos estudiantes, profesorado y PTGAS han mostrado su compromiso con el desarrollo sostenible a lo largo de más de siete años, sino también a todas las organizaciones, instituciones y profesionales externos que han colaborado para que este proyecto de la UMU haya sido un éxito, poniendo de manifiesto la importancia de tejer alianzas y generar puntos de encuentro.

ODSesiones ha organizado más de 800 actividades divididas en 34 programas que han sensibilizado y concienciado acerca de la importancia de la sostenibilidad en su triple dimensión económica, social y medioambiental. Cuenta con el apoyo de Aguas de Murcia, CaixaBank, Fundación Cajamurcia y el Gobierno de la Región de Murcia.