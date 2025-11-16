El PSOE denuncia que los 77 centros de mayores de Murcia siguen sin cursos ni talleres a punto de acabar 2025

A pocas semanas de terminar el año, los 77 centros de mayores siguen sin cursos ni talleres desde hace casi un año, a pesar de que los pliegos para su contratación, según anunció el propio Gobierno local, están redactados desde hace meses. Esa es la denuncia de la concejala socialista Regina Sarría, que denuncia "falta de atención" por parte del Gobierno de Ballesta hacia las personas mayores del municipio.

“Desde entonces no se ha vuelto a saber nada. Hablamos de un contrato que terminó hace tiempo y que, por la falta de previsión de la concejala Ascensión Carreño, mantiene a las personas mayores sin oferta formativa municipal”, ha lamentado Sarría.

La edil del PSOE ha recogido las quejas de los usuarios, que llevan casi un año sin actividades formativas ni culturales, esenciales para su bienestar. “Muchos centros se están viendo obligados a costear por su cuenta algunos talleres para no dejar a sus socios sin opciones de ocio ni aprendizaje”, ha afirmado Sarría.

La concejala ha denunciado también la eliminación del servicio de fisioterapia, una de las demandas más extendidas entre los usuarios. “Este recurso, fundamental para preservar su salud física, autonomía y calidad de vida, se ha eliminado en todos los centros de mayores, dejando a cientos de mayores desatendidos”, ha subrayado.

Para finalizar, la edil socialista ha lamentado que “el PP siga vendiendo promesas mientras los centros de mayores continúan abandonados, algunos de ellos con instalaciones precarias, otros e se han quedado pequeños, y a ello se suma la falta de cursos y talleres y la supresión del servicio de fisioterapia”.

“Desde el Gobierno local y, más concretamente, desde la Concejalía de Mayores, parecen no ser conscientes de que las personas mayores viven cada vez más años y necesitan más servicios y oportunidades para mejorar su día a día y combatir la soledad no deseada”, ha concluido Sarría.