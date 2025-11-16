Fiestas
Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
El Ayuntamiento ya ha puesto fecha a la iluminación del gran árbol de la Plaza Circular
Murcia se prepara para recibir la Navidad 2025 con dos grandes eventos que "llenarán de luz y emoción toda la ciudad". El alcalde de Murcia, José Ballesta, a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, ha dado a conocer las fechas de los esperados encendidos navideños, dos citas que cada año congregan a miles de murcianos y visitantes.
El primer evento tendrá lugar el sábado 22 de noviembre en la Plaza del Cardenal Belluga, que que por primera vez será el escenario para el encendido general y simultáneo de toda la iluminación navideña de la ciudad, así como de las pedanías, dando el pistoletazo de salida a la Navidad con un espectáculo que combinará música, color y un ambiente mágico en pleno centro histórico.
La segunda gran cita será el viernes 28 de noviembre, cuando la Plaza Circular inaugurará el esperado Gran Árbol de Navidad. Este año, el Árbol estrenará un show completamente renovado, con una puesta en escena más visual y dinámica que busca sorprender tanto a niños como a adultos. La plaza se transformará en un espacio cargado de emoción, tradición y espíritu navideño.
El Ayuntamiento de Murcia anima a murcianos y visitantes a disfrutar de estos dos momentos especiales que marcarán el inicio oficial de la Navidad 2025, "una Navidad que llega con ilusiones renovadas, mucha luz y la magia que cada año llena las calles de la ciudad".
