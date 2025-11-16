Murcia se pone firme con los patinetes y denuncia a casi 3.000 en lo que va año

La Policía Local de Murcia ha formulado un total de 2.938 denuncias a usuarios de un vehículo de movilidad personal (VMP) desde el 1 de enero al 27 de octubre de 2025, indican fuentes municipales.

Estas sanciones son fruto de la ordenanza de movilidad, la primera del municipio, que fue aprobada de manera definitiva durante el Pleno del mes de marzo de 2024 y contemplaba la prohibición de la circulación de patinetes eléctricos por zonas peatonales y aceras.

En concreto, según apuntan desde el Consistorio capitalino, la mayoría de las sanciones, un total de 597, fueron porque la Policía sorprendió a dos (o más) personas a bordo de un vehículo pensado, en esencia, para transportar solo a una. La segunda multa que más se repitió (552 veces) fue por circular por zonas peatonales. En ambos casos, la cuantía a pagar oscila entre los 80 y los 200 euros, recordaron desde la Glorieta.

La Policía refuerza, desde hace un tiempo, el control sobre estos VMP porque cada vez hay más en el casco urbano del municipio, tal y como destacan fuentes policiales. Los responsables de Tráfico del cuerpo no dan abasto y se ponen firmes con los infractores, puesto que no solo vulneran la norma, sino que su actitud puede poner en riesgo su vida y la del resto de usuarios de la vía pública.

Además de meterse por la acera, algo que también se sigue haciendo es conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. Asimismo, se ha multado a usuarios que se han saltado un semáforo en rojo, a quienes llevaban el móvil en la mano al volante del patinete y a usuarios demasiado jóvenes: no pueden conducirlo si no tienen 15 años.

Este mismo mes de noviembre, la Unidad Motorista de la Policía Local de Murcia inmovilizó un patinete cuyo conductor circulaba a 99 kilómetros por hora en la pedanía murciana de Los Garres. Además, los agentes denunciaron al conductor por circular con los cascos puestos, algo que no está permitido. Con la ley en la mano, la velocidad máxima a la que pueden circular es 25 kilómetros por hora, por lo que el conductor localizado en Los Garres cuadruplicaba el máximo de la velocidad permitida para estos vehículos.

Dos días antes, agentes de la Policía Local de Murcia interceptaron un patinete trucado para ponerse a más de 80 kilómetros por hora. Este VPM fue descubierto por los agentes en Alfonso X y su dueño denunciado y multado con una sanción de 200 euros.

La normativa que se encuentra en vigor contempla sanciones que van desde los 100 euros en el caso de infracciones leves, entre 101 y 200 euros en el caso de las graves, y entre los 201 y los 500 euros en el caso de las muy graves. El conductor interceptado en el Tontódromo cometió una de estas: muy grave.

Los patinetes, además, son uno de los objetos favoritos de los amigos de lo ajeno que actúan en la calle, como antes fueron las bicicletas. Hace apenas unos días, efectivos del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local de Murcia identificaron a un sujeto como presunto autor del hurto de un patinete eléctrico, informó el cuerpo en sus redes.

Un agente, junto al patinete recuperado en Puente Tocinos. / Policía Local

Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó huir a bordo del VMP que no era suyo. Los agentes, en sus vehículos, fueron tras él, por lo que se produjo una persecución por las calles de Puente Tocinos. «Un seguimiento controlado», detallaron desde la Policía. Seguimiento que concluyó cuando se interceptó al joven y se le identificó (que no arrestó). La Policía Local efectuó diligencias por un delito de hurto.