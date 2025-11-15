Pedáneos de juntas y vocales, al borde de la rebelión por la dejadez municipal

Las aguas andan revueltas en las pedanías del municipio de Murcia, sobre todo, por la falta de diligencia del Ayuntamiento a la hora de contratar pequeños arreglos en la vía pública o proyectos demandados hace meses, e incluso años, por parte de las juntas municipales (prácticamente todas en manos de los populares salvo La Raya, Javalí Nuevo y Javalí Viejo).

El descontento por el abandono administrativo del Ayuntamiento, la enmarañada burocracia y la dejadez a la hora de dar respuesta a las peticiones de las juntas ha puesto en una difícil situación a los pedáneos o presidentes de juntas municipales y a los vocales que, incluso, han amagado con dimitir y marcharse, según ha podido saber esta redacción de fuentes municipales.

La gota que ha colmado el vaso es la premura con la que la Administración local ha conminado a las juntas a que realicen inversiones y gastos antes del 15 de diciembre, con una circular por parte de la Intervención General del Ayuntamiento.

Así, el Palmar, por ejemplo, debe realizar proyectos para gastarse antes de esa fecha cerca de 70.000 euros, una de las cantidades más elevadas de pedanías. Otro ejemplo es el de Javalí Viejo, en las manos de los socialistas, una junta que se verá obligada a adelantar uno de los desfiles navideños, el de Papá Noel, para el 13 de diciembre cuando en campañas anteriores se realizó a finales de año.

No solo ha crispado los ánimos de pedáneos y vocales la nueva instrucción de Intervención General que, según manifiestas distintas fuentes municipales, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ya antes, la situación se había complicado por no haberse adjudicado por parte del Gobierno local el contrato de este año de pequeñas reparaciones, que sufrió una serie de vicisitudes (fue impugnado) que ha hecho imposible sacarlo en tiempo y forma, lo que hubiera supuesto una inyección en las pedanías cercana al millón. Esa circunstancia ha obligado a la Administración local a repartir el dinero entra las juntas, que es la partida que deben gastarse antes del 15 de diciembre.

Fiestas y gastos superfluos

Otras fuentes consultadas indicaron a esta redacción que no da tiempo a invertir ese dinero en obras en la vía pública y en proyectos de mantenimiento de las calles, uno de los trabajos más demandados por la población de las pedanías y cuya ausencia puede llegar a causar accidentes mortales como el acaecido hace casi un mes en la carretera de Alicante, donde un ciclista pisó un socavón y fue atropellado por un coche.

Las mismas fuentes añaden que se lo deberán gastar en fiestas y proyectos superfluos que no necesitan tanta tramitación como las obras (debe ir un técnico del Ayuntamiento a supervisar la zona en la que se tiene que actuar, hacer un proyecto y después contratarse, una tramitación que conlleva cerca de seis meses).

El malestar ha llevado a intervenir al propio alcalde de Murcia, José Ballesta, que se reunió junto al concejal de Personal con los alcaldes pedáneos para escuchar sus quejas. Ballesta emplazó a Guillén a buscar una solución para desatascar los proyectos de obras, indicaron fuentes municipales. El edil tiró entonces de la bolsa y sacó cuatro puestos de técnicos para destinarlos a Descentralización.