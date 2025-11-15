Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los murcianos comienzan a restaurar el meandro del Vivillo

Más de medio centenar de voluntarios limpiaron y plantaron vegetación en este paraje

Un voluntario de ANSE enseñando a plantar vegetación en el Vivillo. / A.M.

Santiago Ramón Torres

Más de medio centenar de personas participó en las primeras acciones de voluntariado que el Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Cruz Roja, ha dispuesto dentro del proyecto de recuperación del meandro del Vivillo, "con el objetivo de fomentar la implicación social en la conservación y mejora de este espacio natural de gran valor ecológico y paisajístico", señalan desde la Glorieta.

La jornada comenzó con una actuación de limpieza del entorno del meandro del Vivillo, a la altura del Rincón de Beniscornia, en colaboración con Cruz Roja Murcia. Otra de las acciones paralelas fue la plantación de vegetación autóctona en la pedanía de La Raya, organizada en colaboración con ANSE. Los ejemplares plantados fueron más de una decena de olmos de porte mediano, y gran variedad de arbustos como lentisco y baladre.

El Consistorio recuerda que la restauración del Meandro del Vivillo forma parte del programa Murcia Río Fase II y supone "una intervención pionera para renaturalizar el río Segura, un hito ambiental y paisajístico para el municipio". A los voluntarios los acompañó el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, que señaló que "además de regenerar ambientalmente esta zona, se habilitará una zona naturalizada de ocio y disfrute del río, y se habilitarán cuatro nuevas conexiones desde los caminos al espacio fluvial, aprovechando linderos de parcelas libres".

