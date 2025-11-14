Un nuevo contrato da continuidad al servicio de respiro familiar para cien familias de Murcia

El contrato para prestar el servicio de respiro familiar en el municipio de Murcia ya se ha adjudicado y permite continuar la atención a las cien familias que ya lo disfrutaban y se contempla, además, dar cobertura a nuevos casos. El recurso permite a los cuidadores de personas dependientes o con discapacidad que un auxiliar cualificado de atención a domicilio les 'sustituya' durante 16 horas distribuidas a lo largo de cada mes, con un plan de apoyo personalizado.

La edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ya anunció en el último Pleno municipal que la mesa de contratación aprobó el acuerdo el pasado 29 de octubre, y esta misma mañana la Junta de Gobierno lo ha adjudicado a la mercantil Ángel Jiménez Rodríguez.

El acuerdo tiene una duración de dos años, prorrogables por dos más, con un presupuesto anual de 287.000 euros, por lo que la inversión total asciende a 1,1 millones.

Los destinatarias del servicio son las familias y personas cuidadoras que tienen a su cargo a personas con gran dependencia, discapacidad o vulnerabilidad social. En este sentido, la edil señaló la sobrecarga que soportan las personas cuidadoras y resaltó que este recurso "favorece su bienestar físico y emocional, a la vez que ofrece un servicio profesional de atención personal con un enfoque comunitario, preventivo y rehabilitador".

Beneficiarios

En la actualidad, el Ayuntamiento atiende, a través de este servicio, a un centenar de familias, con un cómputo de más de 1.500 horas de prestación mensual con las que supera así las 18.000 horas de servicio anuales.

Resalta el Consistorio en un comunicado que el incremento de la financiación ha permitido ampliar progresivamente la cobertura de familias atendidas, ante las buenas valoraciones que recibe el servicio por parte de los beneficiarios.

Además, "todos los casos que lo solicitan y reúnen los requisitos pueden ser atendidos, por lo que no existe lista de espera", aseguran los populares en el escrito.

"Son ya más de 600 las familias que se han beneficiado de este servicio desde su puesta en marcha en el año 2002", valoró la edil, quien recordó que este recurso es compatible y complementario a otros de carácter esencial para el mantenimiento de las personas mayores, con discapacidad y/o dependencia en su entorno habitual de convivencia, como los de ayuda a domicilio, comidas a domicilio, teleasistencia y centros de estancias diurnas. De hecho, puntualizó Torres, "un 93 por ciento de las personas atendidas cuenta con otros servicios y/o prestaciones económicas de apoyo en el entorno".

Servicios

Los pliegos de condiciones que rigen el nuevo contrato mantienen los estándares de calidad y cobertura y permiten continuar la atención a todas las personas que actualmente se encuentran en situación de alta y con el cómputo horario mensual que tienen asignado, establecido en un máximo de 16 horas mensuales.

Además, se podrán incorporar progresivamente nuevos casos al servicio y atender todos aquellos que presenten mayores niveles de vulnerabilidad social.

Además, el nuevo contrato contempla la realización anual de una serie de acciones formativas dirigidas tanto a las personas trabajadoras adscritas a la prestación del servicio como a las personas cuidadoras, así como acciones de apoyo de carácter grupal y comunitario.

Requerimientos del pliego

- Propuesta de formación en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a todas trabajadoras adscritas a la ejecución del servicio, como herramienta para la prevención y protección tanto de trabajadores como de destinatarios.

- Propuesta de formación específica en contenidos relacionados con mejoras en las destrezas y habilidades de atención personal, dirigida a todos los trabajadores adscritos a la prestación del servicio.

- Acciones formativas concretas dirigidas a las personas cuidadoras, con contenidos teórico-prácticos relacionados con las tareas propias del cuidado, así como con su propia atención y bienestar.

- También se llevarán a cabo actividades grupales y comunitarias, especialmente diseñadas y dirigidas a cuidadores, como elemento de soporte, orientación y apoyo en las tareas de cuidados. Las horas destinadas a esta actividad se organizarán mediante encuentros grupales de autoayuda, incidiendo en las situaciones de mayor soledad y aislamiento social, a la vez que optimizando el uso del ocio y el tiempo libre.