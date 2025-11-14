Una nueva discoteca llega a Murcia: conoce horarios y fecha de apertura

Un nuevo impulso al ocio nocturno llega a Murcia, en concreto, a la zona de Mariano Rojas, donde una nueva discoteca abrirá sus puertas este mismo mes con dos espacios: la sala 'A lo loco' para el tardeo y 'Naneke dance club' hasta las siete de la mañana.

La avenida Ciclista Mariano Rojas da la bienvenida a Vibbe Murcia, que se instalará en el local donde antes funcionaba Moss Club, frente a Gurú Dance Club, donde reina la música electrónica. Además, en los alrededores se encuentran también las salas Spectrum y Garaje Beat Club, más orientadas a los conciertos acústicos.

Y es que se trata de una zona terciaria, poblada por varias naves industriales y con muy pocas viviendas alrededor, por lo que las molestias a los vecinos son mínimas en comparación a otras ubicaciones.

Renovación

Vibbe busca renovar la clientela: "Esta es la discoteca con clase", anuncian los vídeos promocionales del local en redes sociales. De hecho, en una de las salas se pasará de pinchar música electrónica a discos de vinilo.

Aunque también se está renovando estéticamente, con obras menores que instalarán iluminación LED, y la previsión es que abra sus puertas el 28 de noviembre, según ha podido saber esta redacción.

El edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, confirmó a este diario que la licencia del local ya está en marcha y que todas las visitas por parte de técnicos municipales han sido favorables.